Налоговая напомнила, как легально сдавать в аренду квартиру

Источник материала: Полесская правда



Граждане в соответствии с законодательством Республики Беларусь могут сдавать физическим лицам внаём на длительный срок или краткосрочно жилые помещения без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказали в ИМНС по Пинскому району.

До начала осуществления деятельности по сдаче жилых помещений на длительный срок физическим лицам необходимо заключить в письменной форме договор найма (аренды) помещения и зарегистрировать договор до срока фактического предоставления помещения в аренду (субаренду), наем (поднаем) в местном исполнительном и распорядительном органе или в организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда, и произвести уплату фиксированной суммы подоходного налога.

Сумма подоходного налога исчисляется исходя из размера фиксированных ставок подоходного налога, установленных областными и Минским городским Советами депутатов для той категории населенного пункта, на территории которого находится сдаваемое жилое помещение.

Так, в Пинском районе за одну сдаваемую комнату в жилом помещении необходимо уплатить подоходный налог в размере 7,5 бел. руб. за месяц, в г. Пинске 20,0 бел. руб. за месяц.

В случае, когда доход от сдачи физическим лицам жилых помещений получен в течение месяца, а также в случае прекращения получения таких доходов в течение месяца, исчисление подоходного налога производится пропорционально количеству дней сдачи в аренду жилых помещений в указанном месяце.

При краткосрочной сдаче жилых помещений физическим лицам необходимо до дня начала осуществления деятельности подать в налоговый орган письменное уведомление об осуществлении деятельности с уплатой единого налога или уведомление через личный кабинет плательщика с указанием вида деятельности, периода осуществления деятельности и места осуществления деятельности.

Для физических лиц единый налог исчисляется налоговыми органами на основании представляемого уведомления исходя из налоговой базы и ставок налога, установленных в населенном пункте, в котором осуществляется деятельность.

Единый налог уплачивается физическими лицами не позднее дня, предшествующего дню начала осуществления деятельности по краткосрочной сдаче жилых помещений.

В Пинском районе за одну сдаваемую комнату в жилом помещении необходимо уплатить единый налог в размере 23,0 бел. руб. за месяц (в период с 01.04.2020 г. по 30.09.2020 г. – 11,5 бел. руб.), в г. Пинске 72,45 бел. руб. (в период с 01.04.2020 г. по 30.09.2020 г. – 36,23 бел. руб.).