﻿ Налоговая напомнила, как легально сдавать в аренду квартиру. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Налоговая напомнила, как легально сдавать в аренду квартиру

08.06.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Налоговая напомнила, как легально сдавать в аренду квартиру
Граждане в соответствии с законодательством Республики Беларусь могут сдавать физическим лицам внаём на длительный срок или краткосрочно жилые помещения без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказали в ИМНС по Пинскому району.

До начала осуществления деятельности по сдаче жилых помещений на длительный срок физическим лицам необходимо заключить в письменной форме договор найма (аренды) помещения и зарегистрировать договор до срока фактического предоставления помещения в аренду (субаренду), наем (поднаем) в местном исполнительном и распорядительном органе или в организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда, и произвести уплату фиксированной суммы подоходного налога.

Сумма подоходного налога исчисляется исходя из размера фиксированных ставок подоходного налога, установленных областными и Минским городским Советами депутатов для той категории населенного пункта, на территории которого находится сдаваемое жилое помещение.

Так, в Пинском районе за одну сдаваемую комнату в жилом помещении необходимо уплатить подоходный налог в размере 7,5 бел. руб. за месяц, в г. Пинске 20,0 бел. руб. за месяц.

В случае, когда доход от сдачи физическим лицам жилых помещений получен в течение месяца, а также в случае прекращения получения таких доходов в течение месяца, исчисление подоходного налога производится пропорционально количеству дней сдачи в аренду жилых помещений в указанном месяце.

При краткосрочной сдаче жилых помещений физическим лицам необходимо до дня начала осуществления деятельности подать в налоговый орган письменное уведомление об осуществлении деятельности с уплатой единого налога или уведомление через личный кабинет плательщика с указанием вида деятельности, периода осуществления деятельности и места осуществления деятельности.

Для физических лиц единый налог исчисляется налоговыми органами на основании представляемого уведомления исходя из налоговой базы и ставок налога, установленных в населенном пункте, в котором осуществляется деятельность.

Единый налог уплачивается физическими лицами не позднее дня, предшествующего дню начала осуществления деятельности по краткосрочной сдаче жилых помещений.

В Пинском районе за одну сдаваемую комнату в жилом помещении необходимо уплатить единый налог в размере 23,0 бел. руб. за месяц (в период с 01.04.2020 г. по 30.09.2020 г. – 11,5 бел. руб.), в г. Пинске 72,45 бел. руб. (в период с 01.04.2020 г. по 30.09.2020 г. – 36,23 бел. руб.).

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Образованы участки для голосования по выборам Президента Республики Беларусь
Факты неуплаты налогов выявила инспекция МНС по Пинскому району »
Новости дня
Новости общества
 
Состоялось первое судебное заседание по делу экс-сотрудника "Минск-Кристалл"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика