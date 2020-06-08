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Всю неделю - жара, к выходным - дожди. Какой будет погода в Могилеве

08.06.2020 14:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ох, и нерабочим будет настроение на этой неделе — в Могилев пришло жаркое лето. Держитесь: прогнозируют до +32 °С. А к выходным, по данным pogoda.by, прогнозируют дожди — и тоже с жарой. Берегите себя и не забывайте пить больше воды.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 8 июня, солнечно, до +27 °С.

Во вторник — уже до +29 °С и тоже солнечно.

В среду, 10 июня, также будет до +29 °С, переменная облачность.

В четверг прогнозируют уже +32 °С и ясную погоду. Днем может подняться порывистый ветер.

В пятницу, 12 июня, температура воздуха немного снизится: +19…+29 °С, а еще обещают небольшие кратковременные дожди.

За точным прогнозом погоды заходи на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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Прогнозируют до +32 градусов! Будьте осторожны.
 
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