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Всю неделю - жара, к выходным - дожди. Какой будет погода в Могилеве
08.06.2020 14:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ох, и нерабочим будет настроение на этой неделе — в Могилев пришло жаркое лето. Держитесь: прогнозируют до +32 °С. А к выходным,
Сегодня, 8 июня, солнечно, до +27 °С.
Во вторник — уже до +29 °С и тоже солнечно.
В среду, 10 июня, также будет до +29 °С, переменная облачность.
В четверг прогнозируют уже +32 °С и ясную погоду. Днем может подняться порывистый ветер.
В пятницу, 12 июня, температура воздуха немного снизится: +19…+29 °С, а еще обещают небольшие кратковременные дожди.
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Прогнозируют до +32 градусов! Будьте осторожны.
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