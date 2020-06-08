Всю неделю - жара, к выходным - дожди. Какой будет погода в Могилеве

Источник материала: Tut.by

Ох, и нерабочим будет настроение на этой неделе — в Могилев пришло жаркое лето. Держитесь: прогнозируют до +32 °С. А к выходным, по данным pogoda.by, прогнозируют дожди — и тоже с жарой. Берегите себя и не забывайте пить больше воды.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 8 июня, солнечно, до +27 °С.

Во вторник — уже до +29 °С и тоже солнечно.

В среду, 10 июня, также будет до +29 °С, переменная облачность.

В четверг прогнозируют уже +32 °С и ясную погоду. Днем может подняться порывистый ветер.

В пятницу, 12 июня, температура воздуха немного снизится: +19…+29 °С, а еще обещают небольшие кратковременные дожди.

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