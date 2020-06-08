Без родителей, с онлайн-трансляциями. В субботу в воинских частях новобранцы примут присягу

Источник материала: Tut.by

В субботу, 13 июня, военнослужащие по всей стране принесут военную присягу. В связи с COVID-19 у мероприятия будет два нововведения. Во-первых, присяга пройдет без родителей. Во-вторых, с онлайн-трансляциями.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Традиционно больше всего военнослужащих принесут присягу в 72-м гвардейском объединенном учебном центре в Печах. В мероприятии здесь будет участвовать более 1300 новобранцев.

— В связи с эпидемиологической ситуацией не только в Печах, но по всем воинским частям в этом году мы не приглашаем на присягу родных, — сообщила официальный представитель Минобороны Наталья Гаврусик. — После прибытия в воинские части новобранцы прошли двухнедельную изоляцию. Пока у нас нет ни увольнений, ни посещений.

Однако у части родителей будет возможность «попасть» на присягу своих сыновей. Правда, онлайн. В 72-м гвардейском объединенном учебном центре в Печах и военной части в Марьиной Горке проведут онлайн-трансляции мероприятия.

Трансляции пройдут на YouTube-канале ВоенТВ. Посмотреть их смогут не только родители, но и любой желающий. Ссылки на видео разместят в соцсетях Министерства обороны.

После присяги новобранцев ждет концерт, а также видеопоздравления, которые для них записали близкие люди.

— Традиционных для этого дня увольнительных у новобранцев не будет, но увольнительные остаются «несгораемыми», — уточнила Наталья Гаврусик. — Как только эпидемиологическая ситуация нормализуется, парни смогут ими воспользоваться.