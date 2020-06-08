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Belavia с 16 июня возобновляет полеты в Кишинев

08.06.2020 16:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Такая информация размещена в Facebook авиаперевозчика. 
"С 16 июня мы возобновляем выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск - Кишинев - Минск. Вылеты два раза в неделю - по вторникам и пятницам", - говорится в сообщении.
Билет можно купить на сайте авиакомпании.

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Теги: Минск
 
 
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Такая информация размещена в Facebook авиаперевозчика.  "С 16 июня мы возобновляем выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск - Кишинев - Минск. Вылеты два раза в...
 
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