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Belavia с 16 июня возобновляет полеты в Кишинев
08.06.2020 16:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТакая информация размещена в Facebook авиаперевозчика.
"С 16 июня мы возобновляем выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск - Кишинев - Минск. Вылеты два раза в неделю - по вторникам и пятницам", - говорится в сообщении.
Билет можно купить на сайте авиакомпании.
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Такая информация размещена в Facebook авиаперевозчика. "С 16 июня мы возобновляем выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск - Кишинев - Минск. Вылеты два раза в...
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