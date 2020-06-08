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Антиобраз

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Трендовый образ №1

Трендовый образ №2

Модные выводы

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как раскрыть модный потенциал ветровки Антиобраз Вот такое общественное мнение - не самое лестное - сложилось о ветровке. Именно так ее обычно носят - с джинсами, кроссовками, не придавая особого...

Вот такое общественное мнение - не самое лестное - сложилось о ветровке. Именно так ее обычно носят - с джинсами, кроссовками, не придавая особого значения комплектации. И совершенно напрасно: у этой вещицы большой модный потенциал.Ветровка - маст-хэв этого лета. Можно выбрать скромную базовую расцветку и простой универсальный фасон или ультрамодные варианты: ветровку-олимпийку со спортивными колор-блоком либо яркую ветровку оверсайз.Трендовый синий цвет и оранжевый неон отлично смотрятся на таких куртках. В моде прозрачные и полупрозрачные ветровки, водонепроницаемая ткань с металлическим блеском и всевозможными принтами. Объемные рукава и удлиненный низ тоже приветствуются в текущем сезоне.Ветровке под силу справиться не только со спортивными, но и с женственными образами. Летящие брюки-палаццо, тельняшка прямиком из Франции и трендовые босоножки на устойчивой платформе. Акцент, усиливающий морскую тему, - широкий белый ремень. Получаем игривую романтику с капелькой иронии. То, что нужно для современной городской модницы в ветреную погоду.Ветровка с платьем? Да, да, да и еще раз модное да! Романтичный дуэт принтованного миди-платья и кожаного дуэта приглушают спортивные аксессуары. Это светлые кеды и молочная поясная сумка. Это вдохновляющий, но при этом очень комфортный образ для активной городской жизни.Ветровка с обтягивающими джинсами, рюкзаком и кроссовками - грустное заурядное зрелище.Бежевая куртка выглядит совсем иначе с брюками-палаццо, тельняшкой и белым ремнем. Стильный лук!Кожаный берет в тон ветровке, крупные очки от солнца в комплекте с платьем-миди. На этот образ хочется смотреть и смотреть!