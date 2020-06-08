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Как раскрыть модный потенциал ветровки

08.06.2020 16:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Антиобраз

Вот такое общественное мнение - не самое лестное - сложилось о ветровке. Именно так ее обычно носят - с джинсами, кроссовками, не придавая особого значения комплектации. И совершенно напрасно: у этой вещицы большой модный потенциал.

Что в тренде?

Ветровка - маст-хэв этого лета. Можно выбрать скромную базовую расцветку и простой универсальный фасон или ультрамодные варианты: ветровку-олимпийку со спортивными колор-блоком либо яркую ветровку оверсайз.

Трендовый синий цвет и оранжевый неон отлично смотрятся на таких куртках. В моде прозрачные и полупрозрачные ветровки, водонепроницаемая ткань с металлическим блеском и всевозможными принтами.  Объемные рукава и удлиненный низ тоже приветствуются в текущем сезоне.  

Трендовый образ №1 

Ветровке под силу справиться не только со спортивными, но и с женственными образами. Летящие брюки-палаццо, тельняшка прямиком из Франции и трендовые босоножки на устойчивой платформе. Акцент, усиливающий морскую тему, - широкий белый ремень. Получаем игривую романтику с капелькой иронии. То, что нужно для современной городской модницы в ветреную погоду.

Трендовый образ №2

Ветровка с платьем? Да, да, да и еще раз модное да! Романтичный дуэт принтованного миди-платья и кожаного дуэта приглушают спортивные аксессуары. Это светлые кеды и молочная поясная сумка. Это вдохновляющий, но при этом очень комфортный образ для активной городской жизни.
 

Модные выводы


Ветровка с обтягивающими джинсами, рюкзаком и кроссовками - грустное заурядное зрелище.  
Бежевая куртка выглядит совсем иначе с брюками-палаццо, тельняшкой и белым ремнем. Стильный лук!
Кожаный берет в тон ветровке, крупные очки от солнца в комплекте с платьем-миди. На этот образ хочется смотреть и смотреть!

 
 
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Антиобраз Вот такое общественное мнение - не самое лестное - сложилось о ветровке. Именно так ее обычно носят - с джинсами, кроссовками, не придавая особого...
 
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