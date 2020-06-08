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Национальные доменные зоны .by и .бел установили новый рекорд

08.06.2020 17:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусская доменная зона преодолела отметку в 150 000 регистраций. Примерно такие же темпы показывали 300 самых крупных доменных зон мира в начале 2020 года, по данным Совета европейских национальных доменов верхнего уровня. Также отметим, что за пандемией прошла незамеченной дата - 5 мая байнету исполнилось 26 лет. 
 
 
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Белорусская доменная зона преодолела отметку в 150 000 регистраций. Примерно такие же темпы показывали 300 самых крупных доменных зон мира в начале 2020 года, по данным...
 
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