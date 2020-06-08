|
Национальные доменные зоны .by и .бел установили новый рекорд
08.06.2020 17:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБелорусская доменная зона преодолела отметку в 150 000 регистраций. Примерно такие же темпы показывали 300 самых крупных доменных зон мира в начале 2020 года, по данным Совета европейских национальных доменов верхнего уровня. Также отметим, что за пандемией прошла незамеченной дата - 5 мая байнету исполнилось 26 лет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская доменная зона преодолела отметку в 150 000 регистраций. Примерно такие же темпы показывали 300 самых крупных доменных зон мира в начале 2020 года, по данным...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)