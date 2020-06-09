Социальная защита на Кобринщине: участие, забота и поддержка

Источник материала: Кобринский вестник

Социальная направленность государственной политики в первую очередь определяется заботой государства о своих гражданах. На Кобринщине функцию по социальной защите граждан выполняет управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома. Что сделано за последнюю пятилетку – в рубрике «Время реальных дел».

Помочь трудоустроиться каждому

С 2016 года в службу занятости населения за содействием в трудоустройстве обратилось 11,6 тыс. граждан. В 2020 году численность занятого населения района составляет 34 тыс. человек. Уровень зарегистрированной безработицы в Кобринском районе снизился с 1,4% к экономически активному населению на 01.01.2016 до 0,4% на 01.05.2020 года. Коэффициент напряженности на рынке труда района снижен с 4,2 безработного на одну вакансию на 01.01.2016 года до 0,3 на 01.05.2020 года.

Трудоустройство, профессиональное обучение и переобучение, поддержка предпринимательской инициативы безработных, организация оплачиваемых общественных работ, создание новых рабочих мест – активные формы в решении вопросов занятости.

За период с 2016 года по настоящее время трудоустроено на вновь созданные рабочие места за счет создания новых предприятий и производств 1438 человек, в том числе за счет создания новых предприятий – 633 человека. За последние пять лет службой занятости населения оказано содействие в трудоустройстве 8,4 тыс. человекам, из них 4,4 безработным, направлено на профессиональное обучение 300 безработных, 12 безработных трудоустроено для приобретения опыта практической работы с частичной компенсацией нанимателям затрат на оплату труда, в качестве поддержки организации собственного дела 87 безработным предоставлены субсидии, 1,2 тыс. человек приняли участие в оплачиваемых общественных работах, организована трудовая адаптация 12 безработных из числа инвалидов. Для 981 учащегося была организована временная занятость в свободное от учебы время за счёт средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.

У населения имеется возможность получения сведений о свободных рабочих местах и размещения резюме на портале государственной службы занятости.

О заработной плате

Среднемесячная заработная плата по району в сравнении с 2015 годом выросла в 1,8 раза. За январь–март 2020 года она составила 956,1 рубля, за март 2020 года – 985,9 рубля (Кобринский район занимает 4-е место в области).

Уровень среднемесячной заработной платы по организациям социальной сферы района, финансируемым из бюджета, за период с 2016 года по настоящее время увеличился в 1,7 раза и составил за январь – март 2020 года – 786,4 рубля, за март 2020 года – 793,5 рубля. В течение 2017 – 2019 годов и на 01.05.2020 года в организациях района, отчитывающихся в органы государственной статистики, не было допущено просроченной задолженности по выплате заработной платы.

С 1 января 2020 года в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 18 января 2019 года №27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций» в том числе расширены права руководителей государственных органов и бюджетных организаций по установлению надбавок и доплат работникам с учетом отраслевой специфики и результатов труда в пределах средств, выделенных из бюджета на оплату труда работников, а также средств, получаемых от осуществления приносящей доходы деятельности, и из иных источников, не запрещенных законодательством.

Для тех, кому нужна помощь

Уровень цивилизованности общества проявляется прежде всего в отношении к детям и пожилым. По состоянию на 01.05.2020 года на Кобринщине насчитывалось 23844 пенсионера, 1858 получателей пособий на детей только по линии Министерства труда и социальной защиты, в том числе 678 – до 3 лет, 272 пособия по уходу за детьми-инвалидами. С начала текущего года было выплачено 330 единовременных пособий на рождение ребёнка.

На протяжении последней пятилетки была значительно усовершенствована законодательная база – среди прочего, с 01.07.2017 года Законом Республики Беларусь «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» систематизированы подходы по определению права на государственные пособия. Введена доплата к пособию по беременности и родам отдельным категориям женщин. Закреплено право на получение единовременного пособия женщинам, вставшим на учет до 12-недельного срока беременности.

Производится выплата пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в полном размере индивидуальным предпринимателям и другим лицам, самостоятельно уплачивающим обязательные страховые взносы, если они находятся в процессе прекращения предпринимательской деятельности (по приговору суда или в связи с приостановлением лицензии на осуществление деятельности). Также внесены изменения для отдельных категорий семей, воспитывающих детей старше 3 лет.

В целях усиления социальной поддержки семей, в которых воспитываются дети-инвалиды, предоставлено право родителям осуществлять уход за ребенком-инвалидом с получением пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет и одновременно работать на 0,5 ставки или выполнять работу на дому. Повышен размер пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет до 120 % БПМ для лиц, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом в возрасте от 3 до 18 лет с III или IV степенью утраты здоровья.

Инвалиды, пожилые, многодетные семьи – категории граждан, которые чаще других нуждаются в действенной поддержке. Большая работа в данном направлении ведётся Кобринским территориальным центром социального обслуживания населения. Здесь принимаются меры по развитию и качеству оказания социальных услуг, направленных на продление активной жизни в социуме пожилых граждан и инвалидов.

Традиционно приоритетной формой социального обслуживания остается социальная помощь на дому. Она позволяет одиноким и одиноко проживающим оставаться в привычных для них домашних условиях, поддерживать ранее установленные социальные связи. Услугами социальной помощью на дому пользуются 778 граждан, средний возраст подопечных – старше 80 лет.

Для повышения качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, профилактики социального одиночества внедрены в практику инновационные формы социальной поддержки граждан: 9 «гостевых семей», 3 «дома зимовки», и 2 «замещающие семьи». 12 семей получают услуги няни для семей, воспитывающих двойню или ребенка с ограниченными возможностями.

В рамках реализации проекта международной технической помощи «Развитие национального потенциала Республики Беларусь в целях противодействия домашнему насилию в условиях достижения гендерного равенства» функционирует «кризисная комната», предназначенная для оказания временного приюта для лиц, пострадавших от домашнего насилия, жертв торговли людьми, лиц сиротской категории.

Не остаются без внимания граждане, которые оступились в жизни. С ноября 2019 года на базе Кобринского ТЦСОН работает группа самопомощи «Новая Жизнь», для людей, страдающих алкогольной зависимостью.

Упорный труд, знание профессиональных тонкостей и умение идти со временем продолжают вносить большой вклад в развитие системы социальной защиты Кобринщины. Работа в данной сфере – удел неравнодушных людей с большим сердцем, готовых разделить чужую боль и прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.

По информации управления по труду, занятости и социальной защите Кобринского райисполкома.