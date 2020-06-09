ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Минске начался второй этап ремонта трамвайных путей

09.06.2020 16:08 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Минске начался второй этап ремонта трамвайных путей - от станции метро "Тракторный завод" до микрорайона  Серебрянка. По словам специалистов, восстановление трамвайного полотна - плановая реставрация. Главная причина - износ основной конструкции. Кроме того, вдоль путей установят дополнительный забор - для безопасности дорожного движения.

До 12 июня трамваи № 3, 6 и 7 будут идти до остановки "Станция метро "Тракторный завод". На время проведения работ в Серебрянку будет курсировать дополнительный автобусный маршрут № 909.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске начался второй этап ремонта трамвайных путей - от станции метро "Тракторный завод" до микрорайона  Серебрянка. По словам специалистов, восстановление...
 
Новости дня
Новости общества
 
Летний лагерь работает в Минском дворце детей и молодежи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика