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В Минске начался второй этап ремонта трамвайных путей
09.06.2020 16:08 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Минске начался второй этап ремонта трамвайных путей - от станции метро "Тракторный завод" до микрорайона Серебрянка. По словам специалистов, восстановление трамвайного полотна - плановая реставрация. Главная причина - износ основной конструкции. Кроме того, вдоль путей установят дополнительный забор - для безопасности дорожного движения.
До 12 июня трамваи № 3, 6 и 7 будут идти до остановки "Станция метро "Тракторный завод". На время проведения работ в Серебрянку будет курсировать дополнительный автобусный маршрут № 909.
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В Минске начался второй этап ремонта трамвайных путей - от станции метро "Тракторный завод" до микрорайона Серебрянка. По словам специалистов, восстановление...
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