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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Летний лагерь работает в Минском дворце детей и молодежи Квесты, спортландии и познавательные игры... Более сотни школьников объединил детский летний лагерь Дворца детей и молодежи. В этом году отдых организован в...

Квесты, спортландии и познавательные игры... Более сотни школьников объединил детский летний лагерь Дворца детей и молодежи. В этом году отдых организован в маленьких группах - согласно всем санитарным правилам. Большинство занятий проводят под открытым небом. Младшие изучают правила дорожного движения, учатся пользоваться экотранспортом. Проводятся и мастер-классы по разным направлениям творчества.Кстати, этот год для учебного заведения особенный. Дворец детей и молодежи отметил пятидесятипятилетие.