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Летний лагерь работает в Минском дворце детей и молодежи
09.06.2020 16:22 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКвесты, спортландии и познавательные игры... Более сотни школьников объединил детский летний лагерь Дворца детей и молодежи. В этом году отдых организован в маленьких группах - согласно всем санитарным правилам. Большинство занятий проводят под открытым небом. Младшие изучают правила дорожного движения, учатся пользоваться экотранспортом. Проводятся и мастер-классы по разным направлениям творчества.
Кстати, этот год для учебного заведения особенный. Дворец детей и молодежи отметил пятидесятипятилетие.
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Квесты, спортландии и познавательные игры... Более сотни школьников объединил детский летний лагерь Дворца детей и молодежи. В этом году отдых организован в...
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