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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Инкубатор малого предпринимательства в Колодищах развивает новые образовательные инициативы От первых шагов в бизнесе до серьезных проектов! Инкубатор малого предпринимательства в Колодищах развивает новые образовательные инициативы. Во-первых, это...

От первых шагов в бизнесе до серьезных проектов! Инкубатор малого предпринимательства в Колодищах развивает новые образовательные инициативы. Во-первых, это школьные бизнес-компании. Сейчас создается юридический документ, который позволит старшеклассникам осваивать основы профессии, а главное - самостоятельно зарабатывать.Во-вторых, востребованное направление - органическое земледелие. По итогам международного семинара будет сформирована учебная программа в свободном доступе онлайн. Ее суть - разобраться во всех экономических и юридических аспектах зеленого фермерства.Кстати, в самом поселке Колодищи в сентябре планируют провести большую ярмарку, где свою продукцию предложат белорусские фермеры и ремесленники.