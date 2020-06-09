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Инкубатор малого предпринимательства в Колодищах развивает новые образовательные инициативы

09.06.2020 16:22 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

От первых шагов в бизнесе до серьезных проектов! Инкубатор малого предпринимательства в Колодищах развивает новые образовательные инициативы. Во-первых, это школьные бизнес-компании. Сейчас создается юридический документ, который позволит старшеклассникам осваивать основы профессии, а главное - самостоятельно зарабатывать. 

Во-вторых, востребованное направление - органическое земледелие. По итогам международного семинара будет сформирована учебная программа в свободном доступе онлайн. Ее суть - разобраться во всех экономических и юридических аспектах зеленого фермерства.

Кстати, в самом поселке Колодищи в сентябре планируют провести большую ярмарку, где свою продукцию предложат белорусские фермеры и ремесленники.

 
 
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От первых шагов в бизнесе до серьезных проектов! Инкубатор малого предпринимательства в Колодищах развивает новые образовательные инициативы. Во-первых, это...
 
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