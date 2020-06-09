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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сотрудники ГАИ дают рекомендации по управлению авто в жару Жара, установившаяся в столице, требует максимальной внимательности от всех участников дорожного движения. Сегодня столбики термометров приближаются к плюс 30-ти,...

Жара, установившаяся в столице, требует максимальной внимательности от всех участников дорожного движения. Сегодня столбики термометров приближаются к плюс 30-ти, поэтому Госавтоинспекция следит за самочувствием водителей. На дорогах дежурят патрульные автомобили. Сотрудники ГАИ проводят профилактические беседы с водителями, дают рекомендации по управлению авто в горячую погоду. В такие дни можно потерять концентрацию внимания или вообще упасть в обморок.Высокая температура и на дорожном покрытии: на некоторых участках может плавиться битум, который делает дорогу скользкой. ГАИ рекомендует соблюдать безопасную дистанцию.