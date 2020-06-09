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Балльной системы в новом КоАП не будет
09.06.2020 16:08 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБалльная система для оценки нарушений ПДД не попадет в новый Административный кодекс. Об этом Агентству теленовостей в эксклюзивном интервью рассказала замглавы Администрации Президента. Ольга Чуприс отметила, что нововведение, которое было предложено Госавтоинспекцией, не прошло общественное обсуждение. А именно - против принятия новой системы высказалось большинство участников дорожного движения. Но при этом около 30 процентов опрошенных были за нововведение. Это значит, что в будущем, при доработке, система может быть жизнеспособной и получить закрепление в последующих кодексах.
Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси: "Президенту докладывался вариант без балльной системы в том же виде, в котором раньше применялись нормы в отношении нарушений ПДД, за некоторыми исключениями, которые касаются ужесточения ответственности за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения".
Новый Кодекс административных правонарушений за вождение в состоянии алкогольного опьянения предусматривают увеличение штрафа до 5400 рублей. Большое интервью с замглавы Администрации Президента Ольгой Чуприс смотрите сегодня в "Панораме".
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Балльная система для оценки нарушений ПДД не попадет в новый Административный кодекс. Об этом Агентству теленовостей в эксклюзивном интервью рассказала...
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