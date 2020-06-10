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Помощники Президента - инспекторы по областям и г. Минску в июне проведут прямые телефонные линии
10.06.2020 08:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭто позволит в максимально сжатые сроки принять исчерпывающие меры по разрешению вопросов. Cегодня в администрации Партизанского района г. Минска на связь выйдет помощник Президента - инспектор по г. Минску Виталий Прима. Завтра в Гомельском облисполкоме по телефону с гражданами пообщается помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, а в Дятловском райисполкоме на связь выйдет помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович. 12 июня в Минском райисполкоме - помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев.
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Это позволит в максимально сжатые сроки принять исчерпывающие меры по разрешению вопросов. Cегодня в администрации Партизанского района г. Минска на связь выйдет...
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