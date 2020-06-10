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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Детские летние лагеря начали работу в столице Квесты, спортландии и познавательные игры. Летние лагеря начали работу в столице. Более ста школьников объединил лагерь Дворца детей и молодежи. В этом году отдых...

Квесты, спортландии и познавательные игры. Летние лагеря начали работу в столице. Более ста школьников объединил лагерь Дворца детей и молодежи. В этом году отдых организован в маленьких группах - в соответствии со всеми санитарными правилами. Большинство занятий проводят под открытым небом. Младшие изучают правила дорожного движения, учатся пользоваться экотранспортом. К слову, этот год для учебного учреждения - особенный. Дворец детей и молодежи отметил 55-летие.