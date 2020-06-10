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Как меняется система подготовки рабочих специальностей - смотрите сегодня в проекте "На контроле Президента"
10.06.2020 08:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси продолжается работа над проектом нового Кодекса об образовании. Так, в системе профессионально-технического обучения и средне-специального уровня "лицеи" и "колледжи" будут называться исключительно "колледжами". Кроме того, планируется предоставить больше возможностей для самих учреждений вносить изменения в учебные программы. Как меняется система подготовки рабочих специальностей - смотрите сегодня
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Как меняется система подготовки рабочих специальностей - смотрите сегодня в проекте "На контроле Президента"
В Беларуси продолжается работа над проектом нового Кодекса об образовании. Так, в системе профессионально-технического обучения и средне-специального уровня...
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