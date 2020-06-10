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Как меняется система подготовки рабочих специальностей - смотрите сегодня в проекте "На контроле Президента"

10.06.2020 08:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси продолжается работа над проектом нового Кодекса об образовании. Так, в системе профессионально-технического обучения и средне-специального уровня "лицеи" и "колледжи" будут называться исключительно "колледжами". Кроме того, планируется предоставить больше возможностей для самих учреждений вносить изменения в учебные программы. Как меняется система подготовки рабочих специальностей - смотрите сегодня "На контроле Президента" сразу после "Панорамы".
 
 
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В Беларуси продолжается работа над проектом нового Кодекса об образовании. Так, в системе профессионально-технического обучения и средне-специального уровня...
 
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