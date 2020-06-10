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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как меняется система подготовки рабочих специальностей - смотрите сегодня в проекте "На контроле Президента" В Беларуси продолжается работа над проектом нового Кодекса об образовании. Так, в системе профессионально-технического обучения и средне-специального уровня...

В Беларуси продолжается работа над проектом нового Кодекса об образовании. Так, в системе профессионально-технического обучения и средне-специального уровня "лицеи" и "колледжи" будут называться исключительно "колледжами". Кроме того, планируется предоставить больше возможностей для самих учреждений вносить изменения в учебные программы. Как меняется система подготовки рабочих специальностей - смотрите сегоднясразу после