Ученица глусской средней школы № 2 Анастасия Чубан заняла третье место в областном конкурсе «Мое профессиональное будущее»

Источник материала: Радзiма





Завершился областной конкурс среди учащихся педагогических классов (групп) «Мое профессиональное будущее» от Могилёвского государственного университета имени А. Кулешова. Конкурс проходил в два этапа, в заочной форме, его участниками стали 57 старшеклассников из разных уголков Могилёвщины. Среди них было и шесть глусских школьников, двое из которых вышли в финал, это гимназистка Валерия Викторчик и ученица средней школы № 2 Анастасия Чубан. По итогам конкурса Валерия была удостоена диплома финалиста, Анастасии повезло больше: девушка вошла в число лидеров и заняла третье место.

Азы педагогической профессии сегодня осваивают 24 глусских старшеклассника. Две педагогические группы сформированы на базе гимназии (10-й и 11-й классы), еще одна (10-й класс) — в средней школе № 2. В каждой из них — по восемь человек. В педгруппах для учащихся организован факультатив «Введение в педагогическую профессию», он рассчитан на два года. Помимо изучения психолого-педагогической теории, ученики участвуют в различных мероприятиях, оказывают помощь учителям, пробуют себя в роли педагогов. Выпускники педагогических классов могут поступать на ряд специальностей в педвузы страны без вступительных испытаний. Правда, при условии, что у абитуриента есть рекомендации педсовета школы, а также отметки в аттестате по профильным предметам не ниже восьми баллов. Мотивы, по которым учащиеся выбирают обучение в педклассах, разные: от готовности связать свою жизнь с профессией педагога до пользы для личностного развития от дополнительных занятий.

Обучаться в педагогической группе десятиклассница Анастасия Чубан решила не случайно: перед глазами с детства пример мамы — педагога. Девушка мечтает стать дефектологом, помогать детям с нарушениями речи. Когда руководитель педгруппы Татьяна Лугина предложила своим подопечным поучаствовать в областном конкурсе, объяснив, что для этого нужно сделать, лишь Анастасия, долго не раздумывая и не сомневаясь, согласилась. «Настя — человек творческий и трудолюбивый, она любит и умеет рассуждать, — рассказывает о своей ученице Татьяна Александровна, — тем более тема эссе, которое ей предстояло написать, была актуальной и интересной».

В первом этапе конкурса оценивались эссе участников на тему «Какой я вижу школу будущего». Глазами десятиклассницы Анастасии Чубан школа будущего — это здание с нестандартной планировкой, ярким фасадом, современным мини-парком, огромной библиотекой и читальным залом, столовой с блюдами разных стран, качественным медобслуживанием, большим стадионом, бассейном, всесезонным теннисным кортом… Школа, где применяются современные средства обучения, информационные программы, благодаря чему материал изучается быстрее и эффективнее, при этом не нужно задавать домашние задания и больше времени остается на дружеское общение, встречи, походы, даже путешествия в другие страны…

Во второй (финальный) этап конкурса вместе с Анастасией прошли 20 участников. Теперь нужно было предоставить видеофрагмент (5—7 минут) педагогической пробы и технологическую карту (сценарий урока в виде таблицы). Если при написании эссе Настя не волновалась, была уверена в своих силах, то за урок (выбрали математику во втором классе) немного переживала. Признается, что беспокоилась, как ее воспримут дети, как пойдут на контакт, сможет ли она их заинтересовать, доходчиво донести информацию, хотя в роли учителя в дни самоуправления школьница была не раз, много общалась с дошкольниками, бывая со сверстниками в рамках профориентации в детском саду. «Волнение испарилось с первой фразой у доски, — рассказывает десятиклассница, — когда увидела горящие любопытством глазки детей, а ощутив поддержку стоящих неподалеку учителей, поняла, что всё пойдет по плану, всё обязательно получится».

Участие в областном конкурсе «Мое профессиональное будущее» — это прежде всего полезный опыт, считает Татьяна Лугина, а с ней соглашается и ее ученица. Сегодня учащиеся педагогических групп — это в основном те ребята, кто серьезно нацелен на профессию учителя. А значит, хочется верить, через несколько лет уже у выпускников педвузов начнется новая страница их педагогического пути, возможно, для кого-то — в стенах своей родной школы.

А. АВТУХОВА

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