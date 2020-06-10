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Сотрудники МЧС спасли пару, терпевшую бедствие на Освейском озере

10.06.2020 12:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Скоординированные действия по спасению. МЧС Беларуси и Латвии помогли паре, попавшей в непогоду на Освейском озере. Их лодку унесло далеко от берега. Сообщение от латвийских коллег о терпящих бедствие в Верхнедвинском районе людях, поступило белорусским спасателям. Звонок был переадресован накануне в Республиканский центр управления и реагирования МЧС. 

Предварительно установлено, что мужчина и женщина приехали отдыхать на озеро Освейское, неподалеку от латвийской границы. Когда пара вышла на воду, начался дождь и сильный ветер, поднялась волна. Люди самостоятельно не смогли плыть и набрали 112.  Однако телефон в это время находился в зоне действия сотовой связи Латвийской Республики. Белорусы дозвонились диспетчеру соседней страны. Благодаря слаженной работе, белорусские спасатели оперативно прибыли на место. В пяти километрах от берега работники МЧС обнаружили двух граждан. Их доставили на берег и передали медикам.

 
 
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Скоординированные действия по спасению. МЧС Беларуси и Латвии помогли паре, попавшей в непогоду на Освейском озере. Их лодку унесло далеко от берега. Сообщение от...
 
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