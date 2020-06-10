|
Белорусский театр "Лялька" пригласил детей и взрослых на интерактивное представление под открытым небом
10.06.2020 12:36 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПремьера спектакля "Лялечны карагод" состоялась на площадке у скульптуры "Старик Хоттабыч". Фокусы, загадки, игры, песни и танцы - актеры вместе со зрителями стали героями яркого представления. Интерактивный спектакль объединил героев из разных представлений кукольного театра. Сказочные персонажи приоткрыли зрителям закулисье и рассказали о театральных приемах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский театр "Лялька" пригласил детей и взрослых на интерактивное представление под открытым небом
Премьера спектакля "Лялечны карагод" состоялась на площадке у скульптуры "Старик Хоттабыч". Фокусы, загадки, игры, песни и танцы - актеры вместе со зрителями стали...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)