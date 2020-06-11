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«Мама умерла во сне, а я спала рядом». Люди, которые рано потеряли обоих родителей - о своей жизни

11.06.2020 09:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Когда ребенок разбивает коленку, он бежит к родителям, чтобы его пожалели. И так происходит всю жизнь. Промахи в школе, неудачные отношения, ссоры с друзьями — хорошо, когда можно прийти к маме и папе, чтобы успокоиться и спросить совет. Но как быть, если родителей не стало слишком рано? Мы поговорили с людьми, которые осиротели до 18 лет. Они рассказали о том, как это произошло, кто стал заботиться о них до совершеннолетия, а также о трудностях и одиночестве.

 
 
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Люди, которые остались без родителей до 18 лет, рассказали о том, кто заботился о них после смерти мамы и папы, трудностях и одиночестве.
 
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