«Мама умерла во сне, а я спала рядом». Люди, которые рано потеряли обоих родителей - о своей жизни

Источник материала: Tut.by

Когда ребенок разбивает коленку, он бежит к родителям, чтобы его пожалели. И так происходит всю жизнь. Промахи в школе, неудачные отношения, ссоры с друзьями — хорошо, когда можно прийти к маме и папе, чтобы успокоиться и спросить совет. Но как быть, если родителей не стало слишком рано? Мы поговорили с людьми, которые осиротели до 18 лет. Они рассказали о том, как это произошло, кто стал заботиться о них до совершеннолетия, а также о трудностях и одиночестве.