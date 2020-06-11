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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Взгляд на Беларусь" смотрите после "Панорамы" на "Беларусь 1" Верхом на лошади ему комфортнее, чем за рулем Mercedes. Андрей Абрамов 12 лет назад оставил в Москве успешный бизнес и переехал на Браславские озера. С тех пор ведет свое...

Верхом на лошади ему комфортнее, чем за рулем Mercedes. Андрей Абрамов 12 лет назад оставил в Москве успешный бизнес и переехал на Браславские озера. С тех пор ведет свое хозяйство, занимается разведением скота и агроэкотуризмом. На своем белорусском хуторе российский предприниматель создает деревню XXI века. Многие говорят, что это невозможно, но ему удалось. Владелец хутора поделился с командой проекта "Взгляд на Беларусь" своей историей. Смотрите сегодня сразу послена