Мужчину, пострадавшего от взрыва на подстанции под Гродно, вертолетом перевезли в Минск

Источник материала: Tut.by

12 июня санитарная авиация МЧС перевезла мужчины, который получил ожоги в результате взрыва на электроподстанции в Гродненском районе, в столицу, сообщает ведомство.





Напомним, инцидент, в результате которого пострадали 6 человек, Гродно на электроподстанции обрушилось здание. Шесть человек в больнице">произошел вчера. По медицинским показаниям сегодня потребовалась экстренная перевозка пострадавшего в Минск из Гродно. Туда прибыл спасательный борт AS350 «Экурель».

Мужчину доставили в столичную больницу скорой медицинской помощи.











