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Мужчину, пострадавшего от взрыва на подстанции под Гродно, вертолетом перевезли в Минск
12.06.2020 17:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
12 июня санитарная авиация МЧС перевезла мужчины, который получил ожоги в результате взрыва на электроподстанции в Гродненском районе, в столицу,
Напомним, инцидент, в результате которого пострадали 6 человек, Гродно на электроподстанции обрушилось здание. Шесть человек в больнице">произошел вчера. По медицинским показаниям сегодня потребовалась экстренная перевозка пострадавшего в Минск из Гродно. Туда прибыл спасательный борт AS350 «Экурель».
Мужчину доставили в столичную больницу скорой медицинской помощи.
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12 июня санитарная авиация МЧС перевезла мужчины, который получил ожоги в результате взрыва на электроподстанции в Гродненском районе, в столицу.
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