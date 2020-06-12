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Мужчину, пострадавшего от взрыва на подстанции под Гродно, вертолетом перевезли в Минск

12.06.2020 17:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

12 июня санитарная авиация МЧС перевезла мужчины, который получил ожоги в результате взрыва на электроподстанции в Гродненском районе, в столицу, сообщает ведомство.


Напомним, инцидент, в результате которого пострадали 6 человек, Гродно на электроподстанции обрушилось здание. Шесть человек в больнице">произошел вчера. По медицинским показаниям сегодня потребовалась экстренная перевозка пострадавшего в Минск из Гродно. Туда прибыл спасательный борт AS350 «Экурель».

Мужчину доставили в столичную больницу скорой медицинской помощи.




 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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12 июня санитарная авиация МЧС перевезла мужчины, который получил ожоги в результате взрыва на электроподстанции в Гродненском районе, в столицу.
 
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