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МАРТ с понедельника, 15 июня, откроет прямую линию
14.06.2020 13:16 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМАРТ с понедельника, 15 июня, откроет прямую линию по соблюдению санэпидтребований в торговле и общепите в условиях COVID-19. За нарушение их предусмотрен штраф до 30 базовых величин, для индивидуальных предпринимателей - до 200, юридических лиц - до 500 базовых величин.
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МАРТ с понедельника, 15 июня, откроет прямую линию по соблюдению санэпидтребований в торговле и общепите в условиях COVID-19. За нарушение их предусмотрен штраф до 30...
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