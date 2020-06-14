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МАРТ с понедельника, 15 июня, откроет прямую линию

14.06.2020 13:16 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

МАРТ с понедельника,  15 июня,  откроет прямую линию по соблюдению санэпидтребований в торговле и общепите в условиях COVID-19. За нарушение их предусмотрен штраф до 30 базовых величин, для индивидуальных предпринимателей - до 200, юридических лиц - до 500 базовых величин.
 
 
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МАРТ с понедельника,  15 июня,  откроет прямую линию по соблюдению санэпидтребований в торговле и общепите в условиях COVID-19. За нарушение их предусмотрен штраф до 30...
 
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