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В Логойском районе прошел забег на выносливость
15.06.2020 08:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПроверить, насколько готов себя преодолеть. Забег на выносливость «Бизон Рэйс» пока не прошел в Логойске в полной мере, но уже на протяжении июня работают тренировочные лагеря со всеми мерами безопасности, которые характерны для этого лета: раздельный старт участников, дистанция по два человека.
Наш репортер Андрей Козлов не только собрал материал, но и впервые в этом сезоне вышел на непреодолимую дистанцию (видео).
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Проверить, насколько готов себя преодолеть. Забег на выносливость «Бизон Рэйс» пока не прошел в Логойске в полной мере, но уже на протяжении июня работают...
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