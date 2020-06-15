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В Логойском районе прошел забег на выносливость

15.06.2020 08:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Проверить, насколько готов себя преодолеть. Забег на выносливость «Бизон Рэйс» пока не прошел в Логойске в полной мере, но уже на протяжении июня работают тренировочные лагеря со всеми мерами безопасности, которые характерны для этого лета: раздельный старт участников, дистанция по два человека.

Наш репортер Андрей Козлов не только собрал материал, но и впервые в этом сезоне вышел на непреодолимую дистанцию (видео). 

 
 
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Проверить, насколько готов себя преодолеть. Забег на выносливость «Бизон Рэйс» пока не прошел в Логойске в полной мере, но уже на протяжении июня работают...
 
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