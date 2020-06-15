Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Логойском районе прошел забег на выносливость Проверить, насколько готов себя преодолеть. Забег на выносливость «Бизон Рэйс» пока не прошел в Логойске в полной мере, но уже на протяжении июня работают...

Проверить, насколько готов себя преодолеть. Забег на выносливость «Бизон Рэйс» пока не прошел в Логойске в полной мере, но уже на протяжении июня работают тренировочные лагеря со всеми мерами безопасности, которые характерны для этого лета: раздельный старт участников, дистанция по два человека.Наш репортерне только собрал материал, но и впервые в этом сезоне вышел на непреодолимую дистанцию