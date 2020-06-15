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Ко Дню белорусской письменности в Белыничах отремонтируют стадион - за 150 тысяч рублей

15.06.2020 12:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Белыничах начали ремонтировать стадион — ко Дню белорусской письменности, пишет Mogilevnews.by. Ему 35 лет, и в последние годы его лишь минимально обновляли, хотя дети и взрослые тут занимаются круглый год, говорит заведующий сектором спорта и туризма Белыничского райисполкома Василий Кравцов. Ремонт обойдется в 150 тысяч рублей, и заплатит за него областной бюджет.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Старые трибуны на стадионе сняли и установили современные, антивандальные. Теперь на стадионе 124 посадочных места. Восстанавливают газон на футбольном поле, асфальтируют баскетбольную и волейбольную площадки. После ремонта на стадионе можно будет играть в гандбол и мини-футбол.

На территории стадиона также появится воркаут-площадка — турники для занятий гимнастикой на свежем воздухе — и крытая площадка с четырнадцатью уличными тренажерами.

Завершить ремонт на стадионе планируют к началу августа.

День белорусской письменности отмечают в первое воскресенье сентября. В 2020 году это 6 сентября.

 
 
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Праздник традиционно пройдет в сентябре, но стадион хотят отремонтировать к началу августа.
 
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