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Ко Дню белорусской письменности в Белыничах отремонтируют стадион - за 150 тысяч рублей
15.06.2020 12:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Белыничах начали ремонтировать стадион — ко Дню белорусской письменности,
Старые трибуны на стадионе сняли и установили современные, антивандальные. Теперь на стадионе 124 посадочных места. Восстанавливают газон на футбольном поле, асфальтируют баскетбольную и волейбольную площадки. После ремонта на стадионе можно будет играть в гандбол и мини-футбол.
На территории стадиона также появится воркаут-площадка — турники для занятий гимнастикой на свежем воздухе — и крытая площадка с четырнадцатью уличными тренажерами.
Завершить ремонт на стадионе планируют к началу августа.
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Праздник традиционно пройдет в сентябре, но стадион хотят отремонтировать к началу августа.
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