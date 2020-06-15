У воды — не шали: дубровенцам напомнили правила поведения на пляжах

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Сотрудники районной организации ОСВОД и РОЧС провели совместную акцию по обеспечению безопасности отдыхающих у водоемов.

Артур Козлов, председатель Дубровенской районной организации РГО ООСВОД, и Александр Белкин, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Дубровенского РОЧС, напомнили отдыхающим на берегу озера основные правила поведения у воды.







Рекомендовали взрослым не оставлять детей без присмотра, контролировать самочувствие во время купания, чтобы не допустить переохлаждения или теплового удара. Акцентировали внимание на недопустимости купания в нетрезвом виде и распития спиртного на пляжах.













Кроме того, сотрудник ОСВОД и члены районного МООП показали на манекене приемы оказания первой медицинской помощи при утоплении.

Каждый из участников акции получил памятки о безопасном поведении отдыхающих у воды.











