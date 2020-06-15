ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

У воды — не шали: дубровенцам напомнили правила поведения на пляжах

15.06.2020 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

У воды — не шали: дубровенцам напомнили правила поведения на пляжах

Сотрудники районной организации ОСВОД и РОЧС провели совместную акцию по обеспечению безопасности отдыхающих у водоемов.
Артур Козлов, председатель Дубровенской районной организации РГО ООСВОД, и Александр Белкин, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Дубровенского РОЧС, напомнили отдыхающим на берегу озера основные правила поведения у воды.


У воды — не шали: дубровенцам напомнили правила поведения на пляжах

Рекомендовали взрослым не оставлять детей без присмотра, контролировать самочувствие во время купания, чтобы не допустить переохлаждения или теплового удара. Акцентировали внимание на недопустимости купания в нетрезвом виде и распития спиртного на пляжах.


У воды — не шали: дубровенцам напомнили правила поведения на пляжах


У воды — не шали: дубровенцам напомнили правила поведения на пляжах

Кроме того, сотрудник ОСВОД и члены районного МООП показали на манекене приемы оказания первой медицинской помощи при утоплении.
Каждый из участников акции получил памятки о безопасном поведении отдыхающих у воды.

У воды — не шали: дубровенцам напомнили правила поведения на пляжах


У воды — не шали: дубровенцам напомнили правила поведения на пляжах

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники районной организации ОСВОД и РОЧС провели совместную акцию по обеспечению безопасности отдыхающих у водоемов. Артур Козлов, председатель Дубровенской...
 
Новости дня
Новости общества
 
Продавец салона сотовой связи использовал схему с рассрочками, чтобы похитить около 500 телефонов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика