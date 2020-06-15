Около 40 звонков поступило на горячую линию Минтруда по вопросам увольнения работников

Источник материала: Полесская правда



За время работы горячей линии Министерства труда и социальной защиты по вопросам незаконного увольнения работников поступило около 40 звонков разной тематики. Об этом 13 июня сообщил заместитель министра Игорь Старовойтов, передает БелТА.

Министерство труда и социальной защиты совместно с Департаментом государственной инспекции труда открыло 11 июня эту линию по двум телефонам (8 017) 306-37-82 и (8 017) 306-48-54 соответственно.

«Это сделано по поручению Президента. На совещании 10 июня Глава государства обратил внимание на то, что недопустимо незаконно увольнять людей. Особенно недопустимы случаи, когда на предприятиях работников заставляют подписываться за альтернативных кандидатов, за которых они не хотят подписываться, а если отказываются — в качестве наказания их увольняют. Глава государства поручил срочно наладить систему контроля в этой сфере, чтобы не допустить такого впредь и восстановить таких работников», — пояснил Игорь Старовойтов.

Звонки принимаются в будние дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, по субботам — с 9.00 до 12.00.

«Уже поступило 38 звонков. Это разные обращения, по разным тематикам. Но мы все случаи приняли к рассмотрению, все проанализируем. Если факты, связанные с давлением на работника, будут выявлены, конечно, последуют соответствующие меры, права людей будут восстановлены», — подчеркнул Игорь Старовойтов.

Он уточнил, что увольнение — это вопрос, с которым нужно разбираться. Поэтому каждый зафиксированный звонок еще требует проверки всех обстоятельств. Специалисты изучают документы, при необходимости встречаются с заявителем.

Горячая линия продолжает свою работу.

Как сообщалось, горячая линия по вопросам незаконного увольнения работников заработала в ФПБ. С 15 июня такие профсоюзные горячие линии заработали во всех регионах страны. К главному правовому инспектору труда Брестского областного объединения профсоюзов можно обратиться по телефону 8 (0162) 21-56-43 (в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00). Аналогичную горячую линию открыл Комитет государственного контроля. Звонки принимаются до 19 июня с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по телефону 8 (017) 328-58-77.