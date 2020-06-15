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Около 40 звонков поступило на горячую линию Минтруда по вопросам увольнения работников
15.06.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Министерство труда и социальной защиты совместно с Департаментом государственной инспекции труда открыло 11 июня эту линию по двум телефонам (8 017) 306-37-82 и (8 017) 306-48-54 соответственно.
Звонки принимаются в будние дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, по субботам — с 9.00 до 12.00.
Он уточнил, что увольнение — это вопрос, с которым нужно разбираться. Поэтому каждый зафиксированный звонок еще требует проверки всех обстоятельств. Специалисты изучают документы, при необходимости встречаются с заявителем.
Горячая линия продолжает свою работу.
Как сообщалось, горячая линия по вопросам незаконного увольнения работников заработала в ФПБ. С 15 июня такие профсоюзные горячие линии заработали во всех регионах страны. К главному правовому инспектору труда Брестского областного объединения профсоюзов можно обратиться по телефону 8 (0162) 21-56-43 (в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00). Аналогичную горячую линию открыл Комитет государственного контроля. Звонки принимаются до 19 июня с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по телефону 8 (017) 328-58-77.
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