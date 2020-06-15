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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В суде Минского района вынесли приговор по делу о передозировке наркотиками 14 лет и 3 месяца колонии усиленного режима. В суде Минского района сегодня вынесли вердикт по 5-ой части наркостатьи «Незаконный оборот наркотиков, повлекший по...

14 лет и 3 месяца колонии усиленного режима. В суде Минского района сегодня вынесли вердикт по 5-ой части наркостатьи «Незаконный оборот наркотиков, повлекший по неосторожности смерть человека». Перед фемидой предстал 38-летний житель района, который, по данным следствия, купил особо опасный наркотик метадон. Установлено, что инъекции делал себе и угощал знакомых.Мужчина вину признал полностью. С приговором сторона защиты и сам обвиняемый согласны. Впрочем, у сторон есть время его обжаловать.