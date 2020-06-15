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В суде Минского района вынесли приговор по делу о передозировке наркотиками
15.06.2020 13:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT14 лет и 3 месяца колонии усиленного режима. В суде Минского района сегодня вынесли вердикт по 5-ой части наркостатьи «Незаконный оборот наркотиков, повлекший по неосторожности смерть человека». Перед фемидой предстал 38-летний житель района, который, по данным следствия, купил особо опасный наркотик метадон. Установлено, что инъекции делал себе и угощал знакомых.
Кристина Косинская , гособвинитель, помощник прокурора Минского района: "31 декабря 2019 года по месту жительства обвиняемого приехал его приятель со своей сожительницей. Обвиняемый сбыл особо опасное наркотическое средство метадон неустановленной массы. После чего, около 12:30, погибший употребил указанное средство путем внутривенной инъекции, от чего наступила по неосторожности его смерть".
Мужчина вину признал полностью. С приговором сторона защиты и сам обвиняемый согласны. Впрочем, у сторон есть время его обжаловать.
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14 лет и 3 месяца колонии усиленного режима. В суде Минского района сегодня вынесли вердикт по 5-ой части наркостатьи «Незаконный оборот наркотиков, повлекший по...
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