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Литва собирается возобновить судоходство по Неману от Каунаса до границы с Беларусью
15.06.2020 12:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Литве планируют очистить русло Немана вверх по течению от Каунасской ГЭС, которая находится на окраине Каунаса, до границы с Беларусью — и возобновить на этом участке судоходство. Работы должны начаться уже в апреле 2021 года,
Навигация на этом участке Немана была и раньше, однако развита была слабо. Дело в том, что дно реки здесь каменистое, а водоем в некоторых местах для судоходства не подходит — не хватает глубины. Есть также некоторые участки реки, которые никогда не расчищались.
Работы будут идти в течение пяти лет.
Министерство транспорта и связи соседней страны выделяет около 2,6 млн евро на покупку необходимой техники для расчистки русла Немана.
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В Литве планируют очистить русло Немана вверх по течению от Каунасской ГЭС до границы с Беларусью.
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