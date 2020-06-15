Литва собирается возобновить судоходство по Неману от Каунаса до границы с Беларусью

Источник материала: Tut.by

В Литве планируют очистить русло Немана вверх по течению от Каунасской ГЭС, которая находится на окраине Каунаса, до границы с Беларусью — и возобновить на этом участке судоходство. Работы должны начаться уже в апреле 2021 года, сообщает литовский портал lrt.lt.



Фото: lrt.lt

Навигация на этом участке Немана была и раньше, однако развита была слабо. Дело в том, что дно реки здесь каменистое, а водоем в некоторых местах для судоходства не подходит — не хватает глубины. Есть также некоторые участки реки, которые никогда не расчищались.



Фото: lrt.lt

Работы будут идти в течение пяти лет.

Министерство транспорта и связи соседней страны выделяет около 2,6 млн евро на покупку необходимой техники для расчистки русла Немана.