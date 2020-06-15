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«Она пошла с ним просто погулять». Что известно об убитой в Новополоцке 16-летней девушке
15.06.2020 18:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Новополоцке расследуется уголовное дело об
Погибшая — 16-летняя Ангелина (фамилию не указываем по этическим соображениям — TUT.BY) до переезда в Новополоцк жила в одной из деревень Лепельского района Витебской области.
В родной деревне о девушке отзываются тепло. Местные характеризуют семью положительно. У девушки был старший брат и младшая сестра. Во время учебы она занималась вокалом в местной школе искусств, выступала на сельских праздниках.
После девятого класса Ангелина поступила в новополоцкий музыкальный колледж и получила комнату в общежитии.
— Она у нас была хорошая девочка. Никаких к ней претензий по учебе, поведению или пропускам не было, — сообщила TUT.BY директор колледжа Наталья Молисова.
В Новополоцке Ангелина продолжила заниматься вокалом. Учеба в колледже ей нравилась, рассказали близкие девушки. В этом году она должна была выступить с хором в Германии, но из-за пандемии эта поездка отменилась.
11 июня Ангелина ушла из общежития и пропала. В тот же день воспитатель обратилась в милицию. Вечером 12 июня тело девушки нашли на берегу реки Западная Двина.
Родные погибшей сообщили TUT.BY, что в день своей пропажи Ангелина встречалась с молодым человеком:
— Она пошла с ним просто погулять… Как первое свидание… И так получилось.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Для установления точной причины смерти Ангелины назначена судебно-медицинская экспертиза.
«Отрабатываются подозреваемые лица, которые могут быть причастны к совершению преступления», — сообщила ранее пресс-служба СК.
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В день своей гибели девушка пошла на первое свидание, рассказали родственники погибшей.
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