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«Она пошла с ним просто погулять». Что известно об убитой в Новополоцке 16-летней девушке

15.06.2020 18:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Новополоцке расследуется уголовное дело об убийстве 16-летней учащейся местного музыкального колледжа, чье тело обнаружили 12 июня на берегу реки Западная Двина. Подробности произошедшего узнал TUT.BY.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: из архива Людмилы Чепиковой

Погибшая — 16-летняя Ангелина (фамилию не указываем по этическим соображениям — TUT.BY) до переезда в Новополоцк жила в одной из деревень Лепельского района Витебской области.

В родной деревне о девушке отзываются тепло. Местные характеризуют семью положительно. У девушки был старший брат и младшая сестра. Во время учебы она занималась вокалом в местной школе искусств, выступала на сельских праздниках.

После девятого класса Ангелина поступила в новополоцкий музыкальный колледж и получила комнату в общежитии.

— Она у нас была хорошая девочка. Никаких к ней претензий по учебе, поведению или пропускам не было, — сообщила TUT.BY директор колледжа Наталья Молисова.

В Новополоцке Ангелина продолжила заниматься вокалом. Учеба в колледже ей нравилась, рассказали близкие девушки. В этом году она должна была выступить с хором в Германии, но из-за пандемии эта поездка отменилась.

11 июня Ангелина ушла из общежития и пропала. В тот же день воспитатель обратилась в милицию. Вечером 12 июня тело девушки нашли на берегу реки Западная Двина.

Родные погибшей сообщили TUT.BY, что в день своей пропажи Ангелина встречалась с молодым человеком:

— Она пошла с ним просто погулять… Как первое свидание… И так получилось.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Для установления точной причины смерти Ангелины назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Отрабатываются подозреваемые лица, которые могут быть причастны к совершению преступления», — сообщила ранее пресс-служба СК.

 
 
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В день своей гибели девушка пошла на первое свидание, рассказали родственники погибшей.
 
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