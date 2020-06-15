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Страны открывают границы для путешественников

15.06.2020 20:16 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Туристическому сезону - 2020 быть! Страны, чья экономика завязана на сфере услуг,  готовятся принимать гостей, в том числе и из нашей страны. Белорусы уже отдыхают  в Албании. Туда в пятницу отправился первый чартер. К слову, теперь самолеты будут летать туда чаще - три раза в неделю. С июля ожидается возобновление рейсов  в Египет и Турцию, а позже  в Болгарию, Грецию и Черногорию. Постепенно восстанавливается и регулярное авиасообщение (видео).

В авиакомпании отмечают, что все полеты проходят в строгом соответствии нормам санитарной безопасности. О том, куда сможем полететь этим летом, подробнее смотрите в "Панораме".

 
 
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Туристическому сезону - 2020 быть! Страны, чья экономика завязана на сфере услуг,  готовятся принимать гостей, в том числе и из нашей страны. Белорусы уже отдыхают  в...
 
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