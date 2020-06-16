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Судоходство по Неману от Каунаса до границы с Беларусью планируют возобновить в течение 5 лет
16.06.2020 08:10 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЛитва планирует расчистить русло Немана. Обсуждается приобретение специальной техники для работ.
Ожидается, что возобновление судоходства будет стимулировать муниципальную экономику, туризм и привлекать инвестиции.
инфо: БелТА
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Литва планирует расчистить русло Немана. Обсуждается приобретение специальной техники для работ. Ожидается, что возобновление судоходства будет...
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