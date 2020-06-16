«Суперакция» по распродаже айфонов закончилась для витеблянки крупной финансовой потерей

Источник материала: Tut.by

Купить айфон последней модели по удивительно низкой цене попыталась 25-летняя жительница Витебска. Чем дело закончилось, рассказали в УВД.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Объявление об «уникальной акции» девушка увидела в социальной сети. Пройдя по ссылке, оказалась на странице, где сообщали о большой распродаже гаджетов. В наличии был и нужный девушке смартфон.

Тут же на связь с покупательницей вышел якобы представитель торговой платформы. В переписке он сообщил, что после перевода денег на нужную карту магазин вышлет смартфон — и уже спустя несколько дней он окажется у нее. В качестве доказательства показал и сам гаджет в цельной упаковке.

По словам пострадавшей, она засомневалась, переводить ли всю сумму — и отправила половину из 1200 рублей, которые должна была. Спустя некоторое время с ней опять связались якобы представители магазина и сообщили, что необходимо отправить остальные деньги за покупку. Получив еще 600 рублей, продавец перестал выходить на связь.

Смартфон девушка так и не получила.

В отношении неустановленного преступника возбуждено уголовное дело.