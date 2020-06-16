КНДР подорвала отделение связи с Южной Кореей. Его открыли после потепления отношений между странами

Источник материала: Tut.by

Министерство объединения Республики Корея во вторник подтвердило появившуюся ранее информацию о том, что КНДР взорвала межкорейский офис связи в городе Кэсон. Его открыли в сентябре 2018 года для укрепления сотрудничества. Это произошло на фоне потепления отношений между странами.



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«КНДР в 14.49 по местному времени (08.49 мск) осуществила подрыв здания межкорейского офиса связи в Кэсоне», — говорится в заявлении.

Вооруженные силы Республики Корея усилили наблюдение за КНДР, войска приведены в состояние повышенной готовности, сообщает Yonhap. Командующим подразделениями на передовых позициях отдан приказ оставаться в местах дислокации.

Ранее агентство сообщило, что столб дыма виден в приграничном городе Кэсон на территории КНДР, также был слышен взрыв.

Инцидент произошел на фоне заявления КНДР о планах вернуть свои воинские подразделения в районы, из которых войска были выведены в соответствии с межкорейскими соглашениями. В понедельник Пхеньян предупредил Сеул о подготовке вооруженными силами «акта возмездия» за распространение агитационных листовок, оскорбляющих высшее руководство народной республики. Этому предшествовало опубликованное в субботу заявление первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, которая является младшей сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына, о том, что Пхеньян в ближайшее время намерен предпринять «следующий шаг». В частности, она подчеркнула, что принятие решений относительно последующих действий «будет возложено на Генеральный штаб Корейской народной армии».

КНДР с 9 июня заблокировала все линии связи с Южной Кореей в ответ на отправку агитационных листовок, расценив эти действия как враждебный акт, нарушающий межкорейские мирные соглашения. В частности, были отключены все телефоны в постоянном межкорейском офисе связи, включая коммуникационный канал между военными Севера и Юга, а также горячую линию руководства двух стран, соединявшую здание ЦК ТПК и резиденцию президента Республики Корея.