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КНДР подорвала отделение связи с Южной Кореей. Его открыли после потепления отношений между странами
16.06.2020 12:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство объединения Республики Корея во вторник подтвердило появившуюся ранее информацию о том, что КНДР взорвала межкорейский офис связи в городе Кэсон. Его открыли в сентябре 2018 года для укрепления сотрудничества. Это произошло на фоне потепления отношений между странами.
«КНДР в 14.49 по местному времени (08.49 мск) осуществила подрыв здания межкорейского офиса связи в Кэсоне», — говорится в заявлении.
Вооруженные силы Республики Корея усилили наблюдение за КНДР, войска приведены в состояние повышенной готовности, сообщает Yonhap. Командующим подразделениями на передовых позициях отдан приказ оставаться в местах дислокации.
Ранее агентство сообщило, что столб дыма виден в приграничном городе Кэсон на территории КНДР, также был слышен взрыв.
Инцидент произошел на фоне заявления КНДР о планах вернуть свои воинские подразделения в районы, из которых войска были выведены в соответствии с межкорейскими соглашениями. В понедельник Пхеньян предупредил Сеул о подготовке вооруженными силами «акта возмездия» за распространение агитационных листовок, оскорбляющих высшее руководство народной республики. Этому предшествовало опубликованное в субботу заявление первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, которая является младшей сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына, о том, что Пхеньян в ближайшее время намерен предпринять «следующий шаг». В частности, она подчеркнула, что принятие решений относительно последующих действий «будет возложено на Генеральный штаб Корейской народной армии».
КНДР с 9 июня заблокировала все линии связи с Южной Кореей в ответ на отправку агитационных листовок, расценив эти действия как враждебный акт, нарушающий межкорейские мирные соглашения. В частности, были отключены все телефоны в постоянном межкорейском офисе связи, включая коммуникационный канал между военными Севера и Юга, а также горячую линию руководства двух стран, соединявшую здание ЦК ТПК и резиденцию президента Республики Корея.
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КНДР подорвала отделение связи с Южной Кореей. Его открыли после потепления отношений между странами
КНДР с 9 июня заблокировала все линии связи с Южной Кореей в ответ на отправку агитационных листовок, расценив эти действия как враждебный акт, нарушающий...
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