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Мошенники пытаются украсть деньги через лжесайт Белпочты
16.06.2020 13:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБелпочта сообщает о мошенниках в Сети. Аферисты создали фальшивый сайт, на котором покупатели якобы могут оформить доставку товара. Дизайн портала очень похож на реальный. Но адрес отличается. Белпочта советует проверять доменное имя, прежде чем оставить данные своей платежной карты.
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Белпочта сообщает о мошенниках в Сети. Аферисты создали фальшивый сайт, на котором покупатели якобы могут оформить доставку товара. Дизайн портала очень похож на...
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