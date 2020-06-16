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В Беларуси растет спрос на добровольное пенсионное страхование
16.06.2020 16:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТак, только на начало года финансовым инструментом пользуются более 180 000 человек и около тысячи компаний и организаций. Эксперты связывают растущий спрос на услугу с повышением финансовой грамотности населения.
Сергей Осенко, начальник главного управления Министерства финансов Беларуси: "Министерство финансов отмечает ежегодный прирост количества как заключаемых договоров страхования, так и страховых премий. Только за 2019 год объем страховой премии по этому виду страхования вырос на 30 %. Средний платеж тоже увеличивается, и, по отчетным данным за 2019 год, белорусы уплачивают 350 рублей в год на данное страхование".
Оформить добровольную страховую пенсию сегодня можно в двух компаниях, государственной и частной. Клиент сам выбирает, в какой валюте хранить сбережения.
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Так, только на начало года финансовым инструментом пользуются более 180 000 человек и около тысячи компаний и организаций. Эксперты связывают растущий спрос на...
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