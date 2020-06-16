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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси растет спрос на добровольное пенсионное страхование Так, только на начало года финансовым инструментом пользуются более 180 000 человек и около тысячи компаний и организаций. Эксперты связывают растущий спрос на...

Так, только на начало года финансовым инструментом пользуются более 180 000 человек и около тысячи компаний и организаций. Эксперты связывают растущий спрос на услугу с повышением финансовой грамотности населения.Оформить добровольную страховую пенсию сегодня можно в двух компаниях, государственной и частной. Клиент сам выбирает, в какой валюте хранить сбережения.