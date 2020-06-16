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Личный прием граждан в Докшицком районе провел Анатолий Линевич

16.06.2020 16:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня жители Докшицкого района смогли обратиться к помощнику Президента - инспектору по Витебской области Анатолию Линевичу. Плачевное состояние кладбища беспокоит старейшину деревни Южное Гнездилово. Ограждение обветшало. Как и автомагазин, который обслуживает сельчан. Они просят, чтобы на маршрут поставили более новый автомобиль, который будет работать без поломок и выглядеть эстетично - все-таки единственный торговый объект в деревне. А жительница агрогородка Парафьяново рассказала о том, что дорога к местной амбулатории в плохом состоянии. И она, инвалид І группы, на коляске не может добраться до медучреждения. Еще одно нарекание на качество местных дорог и от жителей деревни Слобода. 

С начала года в Докшицкий райисполком поступило 69 обращений - на десять больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако вдвое снизилось количество обращений в вышестоящие органы. Это говорит об оперативном и исчерпывающем рассмотрении проблемных вопросов на уровне района.

 
 
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Сегодня жители Докшицкого района смогли обратиться к помощнику Президента - инспектору по Витебской области Анатолию Линевичу. Плачевное состояние кладбища...
 
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