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К представителям власти можно обратиться на субботние прямые телефонные линии
16.06.2020 16:20 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ столице с 9 до 12 часов на вопросы минчан ответит заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран.
А в Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает председатель Минского областного совета депутатов Наталья Якубицкая. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области организуется каждую субботу.
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В столице с 9 до 12 часов на вопросы минчан ответит заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран. А в Минском облисполкоме жителей центрального региона...
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