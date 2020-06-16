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К представителям власти можно обратиться на субботние прямые телефонные линии

16.06.2020 16:20 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В столице с 9 до 12 часов на вопросы минчан ответит заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран. 

А в Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает председатель Минского областного совета депутатов Наталья Якубицкая. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области организуется каждую субботу.

 
 
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В столице с 9 до 12 часов на вопросы минчан ответит заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран.  А в Минском облисполкоме жителей центрального региона...
 
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