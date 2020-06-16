Более 50 ударов ножом. В Калинковичах мужчина из ревности убил мать своих детей

Источник материала: Tut.by

В Калинковичах завершено расследование уголовного дела об убийстве 24-летней местной жительницы — молодую маму из ревности зарезал сожитель.



Фото: Следственный комитет

Женщина была в декретном отпуске и жила в одной квартире с 25-летним мужчиной и двумя общими детьми. Между сожителями часто возникали конфликты.

13 апреля пара снова поссорилась. Женщина попыталась выгнать мужчину из квартиры, однако он достал из портфеля кухонный нож, которым пользовался в обеденное время на работе, и нанес ей не менее 50 ударов.

Женщина умерла на лестничной площадке.

Дело передано в прокурору для направления в суд.