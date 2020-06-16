ЕЭК расширила перечень стандартов на воду для детского питания

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Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований техрегламента Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК.

«Перечень стандартов дополнен методами исследований (измерений) отдельных показателей безопасности питьевой воды для детского питания, которые отвечают требованиям из приложения №3 к техрегламенту, — отметили в ЕЭК. — Включены методы по определению некоторых хлорорганических инсектицидов, полихлорированных бифенилов и хлорбензолов методом газовой хроматографии после экстракции «жидкость-жидкость», 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты — методом газовой хроматографии».

«Решение Коллегии ЕЭК позволит давать полное подтверждение соответствия продукции требованиям техрегламента», — подчеркнули в пресс-службе.

БелТА