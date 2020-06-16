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Педработники будут получать к отпуску прибавку на оздоровление
16.06.2020 17:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭто предусмотрено постановлением Совета Министров от 15 июня 2020 года №342. Выплата на оздоровление полагается при уходе в трудовой отпуск педработникам, которым устанавливаются нормы часов педагогической нагрузки за ставку, бюджетных организаций и других организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к бюджетникам, из расчета 0,5 оклада с учетом педагогической нагрузки.
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Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 15 июня 2020 года №342. Выплата на оздоровление полагается при уходе в трудовой отпуск педработникам, которым...
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