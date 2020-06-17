Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Оздоровительный лагерь "Дружба" принял первую смену Чистый воздух, вдохновляющие пейзаж и атмосфера. Сегодня первую смену отдыхающих принял летний оздоровительный лагерь "Дружба". Здесь школьники не только...

Чистый воздух, вдохновляющие пейзаж и атмосфера. Сегодня первую смену отдыхающих принял летний оздоровительный лагерь "Дружба". Здесь школьники не только смогут реализовать свой творческий талант, но и отдохнуть активно. Для этого на территории есть спортивный зал, бассейн и площадки для игр в баскетбол, футбол, теннис. К тому же каждая смена тематическая. На открытии сезона в оздоровительном лагере побывалаВот так весело и громко принимал первую смену летний оздоровительный лагерь "Дружба". Сюда прибыли около сотни детей. Пятиклассник Егор Сайко до этого момента был в лагере всего один раз. Но это место его сразу впечатлило. Доброжелательную атмосферу "Дружбы" оценили все по высшему классу.Лагерь "Дружба", который открыт на одноименной базе отдыха Белпочты, собрал отдыхающих от 6 до 14 лет. За этот сезон в экологически чистом районе - недалеко и водохранилище Вяча - оздоровятся и весело проведут время около 300 школьников.Летние развлечения, как говорят, на любой вкус. Для спокойного отдыха на территории лагеря есть бассейн, установлены беседки. Желающим укрепить тело - тренажерный зал и воркаут-зона. Любые спорные моменты можно решить в соревнованиях по баскетболу, волейболу, футболу или теннису. Для этого есть весь необходимый инвентарь.Не забывают и о санитарно-эпидемиологических требованиях. Дезсредства, маски, перчатки у вожатых и воспитателей. В столовой разделили поток детей на младшую и старшую группы, после каждой уборка помещения. С учетом пятикратного питания только столовую обрабатывают 10 раз в сутки.Протяженность смены - 18 дней. У каждой своя тематика. Первую посвятили художественно-эстетическому направлению, вторая возьмет курс на патриотическое воспитание, оздоровительно-спортивная - третья.Момент с эмоциональным прощанием в конце смены предусмотрели. Еще на открытии договорились: фотографировать все яркие эпизоды. Так что в конце лета в лагере появится альбом незабываемых впечатлений.