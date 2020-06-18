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Администрация Президента до 22 июня проводит выездные приемы граждан в регионах страны

18.06.2020 08:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Граждане смогут лично обсудить вопросы, касающиеся развития их малой родины и республики в целом. Также в ходе данного выезда будут организованы прямые телефонные линии. Номера телефонов размещены на сайтах местных органов власти. Так, сегодня в Островецком райисполкоме пройдет встреча с заместителем главы Администрации Андреем Кунцевичем,  в Миорском райисполкоме на вопросы граждан ответит начальник главного управления кадровой политики Администрации Юрий Кривошеев. 19-го начальник главного государственно-правового управления Администрации Евгений Коваленко проведет прием и прямую телефонную линию в Слонимском райисполкоме. А 22-го в Дзержинском райисполкоме с гражданами пообщается начальник Главного идеологического управления Администрации Ольга Шпилевская.
 
 
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Граждане смогут лично обсудить вопросы, касающиеся развития их малой родины и республики в целом. Также в ходе данного выезда будут организованы прямые телефонные...
 
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