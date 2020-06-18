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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Администрация Президента до 22 июня проводит выездные приемы граждан в регионах страны Граждане смогут лично обсудить вопросы, касающиеся развития их малой родины и республики в целом. Также в ходе данного выезда будут организованы прямые телефонные...

Граждане смогут лично обсудить вопросы, касающиеся развития их малой родины и республики в целом. Также в ходе данного выезда будут организованы прямые телефонные линии. Номера телефонов размещены на сайтах местных органов власти. Так, сегодня в Островецком райисполкоме пройдет встреча с заместителем главы Администрации Андреем Кунцевичем, в Миорском райисполкоме на вопросы граждан ответит начальник главного управления кадровой политики Администрации Юрий Кривошеев.-го начальник главного государственно-правового управления Администрации Евгений Коваленко проведет прием и прямую телефонную линию в Слонимском райисполкоме. А-го в Дзержинском райисполкоме с гражданами пообщается начальник Главного идеологического управления Администрации Ольга Шпилевская.