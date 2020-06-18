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Акция НАН "Народная летопись Великой Отечественной войны: Вспомним всех!"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Учебник по истории Великой Отечественной войны для школьников появится на партах в сентябре Авторский коллектив издания - ученые Академии наук. В книгу вошли документальные материалы из архивов Москвы, Ленинграда, а также Германии и Польши. Ряд...

Авторский коллектив издания - ученые Академии наук. В книгу вошли документальные материалы из архивов Москвы, Ленинграда, а также Германии и Польши. Ряд фундаментальных исследований раскроет неизвестные факты о вкладе белорусского народа в Великую Победу, а также даст новые цифры. Так, экспертам удалось установить что белорусов, которых наградили медалью "Герой Советского Союза", не 388, а 494 человека.Александр Коваленя, академик-секретарь отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси:Акция нашла продолжение в книге. Вспомнить о подвиге своих прадедов, которые участвовали в партизанском движении, были задействованы на фронтах Великой Отечественной, учащиеся смогут в рубрике учебника "Создаем летопись войны". Обрабатывать ответы будут педагоги, после для систематизации они отправятся в Институт истории.