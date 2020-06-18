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Учебник по истории Великой Отечественной войны для школьников появится на партах в сентябре

18.06.2020 12:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Авторский коллектив издания - ученые Академии наук. В книгу вошли документальные материалы из архивов Москвы, Ленинграда, а также Германии и Польши. Ряд фундаментальных исследований раскроет неизвестные факты о вкладе белорусского народа в Великую Победу, а также даст новые цифры. Так, экспертам удалось установить что белорусов, которых наградили медалью "Герой Советского Союза", не 388, а 494 человека. 

Александр Коваленя, академик-секретарь отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси: "Мы, Национальная академия наук Беларуси, объявили всенародную акцию о Великой Отечественной войне «Вспомним всех». Каждая белорусская семья так или иначе участвовала в событиях Второй мировой и Великой Отечественной войны. Поэтому мы подготовили и собрали материал как минимум уже на 5 книг. И мы думаем, что  первая из книг  уже к празднику  3 Июля увидит свет".


Акция НАН "Народная летопись Великой Отечественной войны: Вспомним всех!" 


Акция нашла продолжение в книге. Вспомнить о подвиге своих прадедов, которые участвовали в партизанском движении, были задействованы на фронтах Великой Отечественной, учащиеся смогут в рубрике учебника "Создаем летопись войны". Обрабатывать ответы будут педагоги, после для систематизации они отправятся в Институт истории.

 
 
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Авторский коллектив издания - ученые Академии наук. В книгу вошли документальные материалы из архивов Москвы, Ленинграда, а также Германии и Польши. Ряд...
 
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