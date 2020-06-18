Обновленные КоАП и ПиКоАП на следующей неделе будут внесены на рассмотрение в парламент

Ольга Чуприс

Обновленные Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях на следующей неделе будут внесены на рассмотрение в парламент. Об этом сообщила журналистам заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс по итогам совещания у главы государства, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Ольги Чуприс, Президент в целом одобрил предложенные межведомственной комиссией проекты кодексов. Поэтому они в ближайшее время, буквально на следующей неделе, будут внесены на рассмотрение в парламент, чтобы, как планировалось ранее, с 2021 года документы вступили в силу.

БелТА