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Обновленные КоАП и ПиКоАП на следующей неделе будут внесены на рассмотрение в парламент

18.06.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Обновленные КоАП и ПиКоАП на следующей неделе будут внесены на рассмотрение в парламент
Ольга Чуприс

Обновленные Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях на следующей неделе будут внесены на рассмотрение в парламент. Об этом сообщила журналистам заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс по итогам совещания у главы государства, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Ольги Чуприс, Президент в целом одобрил предложенные межведомственной комиссией проекты кодексов. Поэтому они в ближайшее время, буквально на следующей неделе, будут внесены на рассмотрение в парламент, чтобы, как планировалось ранее, с 2021 года документы вступили в силу.

БелТА

 
 
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Ольга Чуприс Обновленные Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях на следующей...
 
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