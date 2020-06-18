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Бил камнем. В Гомеле парень напал на продавца цветочного магазина и забрал деньги

18.06.2020 15:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле только освободившийся из СИЗО молодой человек совершил нападение на продавца цветочного магазина. Подробности сообщили в МВД.


17 июня 21-летний житель Лельчицкого района освободился из гомельского СИЗО и сразу направился в игровой клуб. Проиграв там все деньги, молодой человек бродил в поисках наличности по городу, зашел в цветочный магазин, попросил продавца собрать ему букет — и, когда женщина отвернулась, несколько раз ударил ее по голове камнем, который до этого подобрал на улице и спрятал.

После этого парень закрыл продавца, забрал из кассы выручку и скрылся.

Начался поиск подозреваемого. Фотопортрет предполагаемого преступника отправили в увеселительные и игорные заведения. Через несколько часов сработала тревожная кнопка в игровом клубе на привокзальной площади. Администратор опознала клиента как разыскиваемого человека на фото. Сотрудники милиции его задержали.

Подозреваемый уже трижды судим за кражи, деньги он тратил в игорных клубах. Возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле только освободившийся из СИЗО молодой человек совершил нападение на продавца цветочного магазина.
 
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