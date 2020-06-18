|
Бил камнем. В Гомеле парень напал на продавца цветочного магазина и забрал деньги
18.06.2020 15:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле только освободившийся из СИЗО молодой человек совершил нападение на продавца цветочного магазина. Подробности
17 июня 21-летний житель Лельчицкого района освободился из гомельского СИЗО и сразу направился в игровой клуб. Проиграв там все деньги, молодой человек бродил в поисках наличности по городу, зашел в цветочный магазин, попросил продавца собрать ему букет — и, когда женщина отвернулась, несколько раз ударил ее по голове камнем, который до этого подобрал на улице и спрятал.
После этого парень закрыл продавца, забрал из кассы выручку и скрылся.
Начался поиск подозреваемого. Фотопортрет предполагаемого преступника отправили в увеселительные и игорные заведения. Через несколько часов сработала тревожная кнопка в игровом клубе на привокзальной площади. Администратор опознала клиента как разыскиваемого человека на фото. Сотрудники милиции его задержали.
Подозреваемый уже трижды судим за кражи, деньги он тратил в игорных клубах. Возбуждено уголовное дело.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомеле только освободившийся из СИЗО молодой человек совершил нападение на продавца цветочного магазина.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)