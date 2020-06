На YouTube-канале TUT.BY 1 000 000 подписчиков! И вот что мы хотим по этому поводу сказать

Источник материала: Tut.by

Ух. Целый 1 000 000 подписчиков, представляете?! Было бы круто написать что-то вроде «изи», но все это было совсем не просто. Тысячи созданных сюжетов, десятки тысяч часов, проведенных на съемках и за монтажным столом. Очень (очень-очень) много потраченных нервных клеток. С другой стороны, это сотни тысяч людей, которые каждый день смотрят наши истории и очень часто говорят спасибо. Это сотни людей, жизни которых мы изменили своими сюжетами. Ладно, хватит хвалиться. Спасибо всем вам, что смотрите наши истории. Мы сейчас пойдем и немного отметим наш первый миллион подписчиков, а вы взгляните на любимые сюжеты людей, которые в разное время работали в видеокоманде TUT.BY (и если вы не подписаны — срочно исправляйтесь !).

Сандра Бушик, журналист, редактор проекта «Неудобные вопросы», котик (2016-…)

— Мне всегда хочется верить, что наш выпуск на сложную и важную тему однажды, пусть и случайно, увидит человек, который сейчас находится в похожей ситуации и которому именно в эту секунду нужна поддержка от тех, кто уже пережил что-то похожее. Год назад мы сняли сюжет о девушках, которые победили анорексию. Мне до сих пор приходят сообщения от девочек, которые просят контакты героинь видео, потому что им нужны поддержка и совет. Эти девочки напуганы, они понимают, что им необходима помощь. И наша большая победа в том, что мы и есть этот маленький шаг к тому, чтобы все у них было хорошо.

Леша Судников, журналист (2016-…)

— В рамках проекта « Люди на границе » мы объездили все деревни с обеих сторон границы Беларуси и наших соседей (кроме российской — туда нас не пустили). А потом решили поехать дальше: на границу Украины и России (на российскую сторону нас снова не пустили). По итогу мы попали в другую реальность, где два поселка и людей разделил вооруженный конфликт. Немного иронично, что граница здесь проходит ровненько по улице Дружбы народов. В итоге вышел фильм, которым я очень горжусь.

Анна Войтик, журналист (2016−2019)

— Пришла на TUT.BY я еще студенткой, когда у видео не было того масштаба, что сейчас. Чуть больше 10 тысяч подписчиков, но постоянные крутые эксперименты с форматами. Работы было тьма, хотя из-за атмосферы в коллективе вместо усталости в конце дня приходило чувство удовлетворения и значимости своего труда. И я абсолютно уверена, что сегодняшний успех возможен исключительно благодаря самоотдаче и таланту каждого члена команды. Команды, в которой и я выросла как специалист.

Особенно мне дорог сюжет про Руслана из цикла « Распределенцы ». Почему? Руслан был очень честен: рассказал про страхи, первые «взрослые» проблемы, приятных и не очень людей. После выхода нашего сюжета Руслана решили уволить (что-то напоминает, да?), но ему тут же предложило работу другое хозяйство.



Саша Эльбаум, журналист (2019-…)

— Есть сюжет, который я прочувствовала сильнее всего. Это история Оксаны, чей 10-летний сын покончил с собой. Я несколько дней отходила от съемок и монтажа и даже сейчас, пересматривая сюжет, покрываюсь мурашками. Искренне верю, что это видео заставит подростков посмотреть на свой максимализм с другой стороны, а родителей — быть более внимательными к своим детям.

Олег Ануфриенко, руководитель видеонаправления (2017−2018)

— Я сравниваю свой приход в видеоотдел с поступлением на журфак. И в первом, и во втором случае у меня появлялись надежда и желание изменить что-то к лучшему. В истории с университетом — мир (как и многие, я был молод и наивен), с редакцией — контент и отношение к видео в интернете (как вы понимаете, с годами наивность никуда не ушла, но именно она позволяет не подстраиваться под обстоятельства, а делать наоборот). Мы с командой хотели быть актуальными, реагировать на новостную повестку, рассказывать человеческие истории. Словом, заниматься качественной журналистикой. И мы отлично с этим справлялись.

Я уже два года вне TUT.BY. И сейчас, навскидку вспоминая, что мы делали, я бы еще раз пересмотрел историю про бортпроводницу Дашу. А еще « Простую политику », которая помогала и мне, и остальным разобраться в сложных и порой непонятных вещах вокруг. Или до сих пор актуальное видео про извечное обещание «попиццот». Все эти видео ненадолго отключают во мне редактора и вызывают простые человеческие эмоции, и переживания, и зрительский интерес.

Всеволод Зарубин, оператор, видеоинженер, спаситель самых провальных монтажей, человек, который умеет делать страшные вещи с паяльником (2015-…)

— Для меня одни из самых интересных материалов, что мы делали, — двухсерийное путешествие на Кавказ. Два сложных и эмоциональных фильма о линии разграничения между Грузией, Абхазией и Южной Осетией. Фильмы, в которых ужас войны и тревожное спокойствие дней затишья. Я рад, что мое знакомство с Кавказом началось с освещения важных тем, со знакомства с сильными людьми, которые открыто говорили о наболевшем. И зол на то, что нам не разрешили поговорить со второй стороной конфликта: в отличие от Грузии, в Абхазию и Южную Осетию нас не пустили. Надеюсь, когда-нибудь у кого-то хватит воли, чтобы исправить это недоразумение.

Евгений Ходор, журналист (2016−2019)

— В 2015 году четверка отчаянных безработных студентов искала место, где можно поработать «за опыт». Дозвонился, как самый наглый, до TUT.BY (до Юрия Зиссера лично, светлая ему память). ЮА выслушал нас (о многом говорит!) и направил к первой начальнице — и понеслось. А для двоих из нашей четверки несется до сих пор (уже до МИЛЛИОНА подписчиков). Спасибо всем причастным к этой истории, приятно знать, что довелось быть ее частью. Keep calm and carry on!

Если нужно отметить один материал, то это будет история о 23-летнем Саше. У него выкрашенные в белый волосы, татуировка на шее… Тут описание хипстера с Зыбицкой заканчивается, потому что у него три прекрасные дочки, красавица-жена и 286 коров, за которыми нужно смотреть. В общем, чудесная история о чудесных людях, рекомендую. Часто вспоминаю крутого Сашу и надеюсь, что у ребят все хорошо.

Яна Сионихина, журналист (2019-…)

— Я сильно люблю пусть небольшой, но очень классный проект « Эпоха » — все видео. Но с особым трепетом отношусь к ролику про 80-е. Во-первых, само десятилетие богато на события, как торжественные, так и трагичные, но, безусловно, меняющие все вокруг. Во-вторых, это та классная разноцветная эпоха, когда советские люди стали раскрепощеннее. В-третьих, сами рассказы обо всем этом удивительные. И в-четвертых, один из героев ролика — мой папа.



Алена Андреева, руководитель видеонаправления (2012−2017)

— Во времена моей работы в видеоотделе мы никогда не прекращали экспериментов и исследований, все время искали новые форматы, новые методы. Эксперименты были разной степени успешности. Но это с TUT.BY в Беларуси начались популярные нынче студийные интервью, которые называли говорящими головами. Это мы начали эксперименты, это мы первыми подняли квадрокоптеры над массовыми акциями и сделали нон-стоп проле т над проспектом Дзержинского от театра музкомедии до МКАД.

Вряд ли можно выделить один любимый сюжет за все время работы в команде. Я одинаково люблю проект « Не бит, не крашен », наши эксперименты, среди которых были и важные социальные, например про возможности для колясочников, и совершенно безумные, вроде попадания драником в сметану. Для меня одинаково важны « Онкомаркер », « Круги на воде », « Экономика на пальцах » и такая милая « Точечка зрения ». И особую любовь я испытываю к нашим документальным проектам, например про бывших кандидатов в президенты, про изменения в Конституцию и другие.

Анна Горбачева, журналист (2020-…)

— Мой любимый сюжет — это видео про актеров дубляжа. Несмотря на то, что это совсем не серьезное видео, и на то, что подготовка видео заняла много времени, я получала огромное удовольствие во время интервью, героев просто не хотелось отпускать. Серьезно. Хотелось с ними разговаривать часами. Меня не покидало ощущение, что я разговариваю с голливудскими актерами: закрываешь глаза и слышишь Шварценеггера, Айзенберга и Рейнольдса!

Евгений Шибинский, руководитель видеонаправления (2018-…)

— Кто-то и правда дочитал до этого момента? Круто, держите мою «падабайку». За два года было столько людей, которые поделились с нами своими невероятными историями. Столько людей, жизнь которых изменилась благодаря нашим сюжетам. Например, вы, наши зрители, собрали более 42 тысяч евро для Лизы , девочки с СМА. Вместе мы очень помогли Любови Семеновне, которая уже много лет ухаживает за своим сыном-инвалидом. Благодаря вам Белорусский детский хоспис теперь получает ежемесячные донаты на тысячи рублей! Как я часто пишу в комментариях к нашим видео на YouTube, ребята, вы невероятные! Спасибо вам большое!

Так, команду похвалил, зрителей похвалил. Осталось рассказать о своем любимом сюжете. Что самое доброе вы видели на YouTube? Наверняка какое-то милое видео с котиками или выдрами (обожаю выдр!)? Все это неправильные ответы. Самый милый, добрый и искренний сюжет на YouTube (по моему субъективному мнению, очень претендующему на истину) — наш сюжет про пары, которые вместе 50 лет и больше. Это истории людей из совершенно другого времени: их свадьба, быт, воспитание детей, уважение друг к другу — все это очень отличается от того, что есть у современных людей. Оно не хуже или лучше, оно просто совсем другое. Все 17 минут и 2 секунды этого видео пропитаны любовью.

Я знаю, что уже утомил, но сейчас будет последняя история, честно. И она грустная. После выхода этого сюжета его автор — наша внештатница Катя Смолик — подружилась с одними из героев: Евгенией Павловной и Олегом Игнатьевичем. Катя время от времени ходила к ним на блины:). Но, к сожалению, спустя несколько месяцев после выхода видео Евгения Павловна умерла. Я очень рад, что мы успели записать их историю любви и теперь она всегда будет дарить тепло и радость тем, кто ее увидит. Возможно, вам и прямо сейчас.