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Завтра ограничат движение по Щедрина и закроют проезд с Мясникова на Московскую. Вот подробности

19.06.2020 19:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В субботу 20 июня ограничат движение на улице Щедрина — на выходные. И на более длительный срок закроют движение с Мясникова на Московскую. Вот подробности.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Ограничат движение по улице Щедрина

Из-за ремонта временно ограничат движение транспорта с 01.00 20 июня (суббота до 6.00 22 июня (понедельник) по улице Щедрина. Это коснется участка от пересечения с улицей Гая до пересечения с Долгиновским трактом. Об этом сообщает ГАИ Минска. Информации, как место перекрытия будет объезжать общественный транспорт, нет.

Закроют движение с Мясникова на Московскую

С 20 июня планируют закрыть движение с улицы Мясникова на Московску. Похоже, это связано с сооружением 1-го транспортного кольца. Перекрыть дорогу на этом участке собирались еще 13 июня, тогда говорилось, что работы продлятся до начала июля.

Организация «Столичный транспорт» и связь объясняет, как именно пустят в объезд общественный транспорт:

  • автобусы № 24 в направлении улицы Воронянского от улицы М. Богдановича поедут по улицам Немига, Городской Вал, проспекту Независимости, улицам Московской, Чкалова, Воронянского, со всеми остановками на изменяемом участке;
  • автобусы № 65 от конечного пункта «Городской Вал» поедут по улицам Городской Вал, проспекту Независимости, улицам Московской, Могилевской, Володько и дальше по маршруту, с всеми остановками на изменяемом участке, обратно — по улицам Володько, Могилевской, Толстого, Мясникова, Немига, Городской Вал;
  • автобусы и маршрутки № 73, 163, 1073-ТК, 1107-ТК со стороны проспекта Победителей пойдут по улице Ленина, проспекту Независимости, улицам Московской, Чкалова и дальше по маршрутам, с всеми остановками на изменяемом участке;
  • автобусы № 47С, 50С поедут со стороны вокзала по улицам Ленинградской, Свердлова, площади Независимости, Московской и дальше по маршрутам без выполнения остановок на изменяемом участке, в направлении вокзала — без изменений;
  • маршрутки № 1146-ТК, 1346-ТК поедут в направлении Зеленого Луга по улицам Прушинских, Я. Лучины, Маяковского, Свердлова, Кирова, Бобруйской, Мясникова и дальше по маршрутам, в направлении Лошицы — по улицам Немига, К. Цеткин, Бобруйской, Ульяновской, Свердлова, Маяковского, Я. Лучины, Прушинских.

 
Теги: Минск
 
 
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В субботу 20 июня ограничат движение на нескольких минских улицах. На выходные - на улице Щедрина, и на более длительный срок закроют движение с Мясникова на...
 
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