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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сохранение и модернизация промышленных предприятий. Михаил Орда посетил Лидагропроммаш Председатель Федерации профсоюзов Беларуси сегодня посетил Лидагропроммаш. Курс на сохранение промышленных предприятий и их модернизацию доказал свою...

Председатель Федерации профсоюзов Беларуси сегодня посетил Лидагропроммаш. Курс на сохранение промышленных предприятий и их модернизацию доказал свою эффективность. Такое мнение сегодня высказал Михаил Орда в Лиде. Еще 5 лет назад завод был в непростой ситуации: дефицит оборотных средств, сложности со сбытом продукции. Как результат невысокая заработная плата. Сейчас положение дел кардинально изменилось. На предприятии провели реструктуризацию финансовой задолженности, обновили линейку продукции, усовершенствовали систему сбыта. И это далеко не одно такое предприятие, где ситуация изменилась к лучшему. При грамотном подходе существующие вопросы вполне успешно решаются.Михаил Орда отметил, что в связи с пандемией и ограничительными мерами в некоторых странах сегодня ряд белорусских предприятий испытывает определенные экономические сложности. Поэтому федерация приняла решение о создании касс взаимопомощи. Из них выплачивается материальная помощь наиболее нуждающимся работникам, которые в силу сложившейся ситуации перешли на неполное рабочее время или ушли в социальный отпуск. Всего за этот период оказана помощь людям на сумму более 9 миллионов рублей.