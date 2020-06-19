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Сохранение и модернизация промышленных предприятий. Михаил Орда посетил Лидагропроммаш

19.06.2020 20:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Председатель Федерации профсоюзов Беларуси сегодня посетил  Лидагропроммаш. Курс  на сохранение промышленных предприятий и их модернизацию  доказал свою эффективность. Такое мнение сегодня высказал Михаил Орда в Лиде. Еще 5 лет назад завод  был в непростой ситуации:  дефицит оборотных средств, сложности со сбытом продукции. Как результат невысокая заработная плата. Сейчас положение дел кардинально изменилось. На предприятии провели  реструктуризацию финансовой задолженности, обновили линейку продукции, усовершенствовали систему сбыта. И это далеко не одно такое предприятие, где ситуация изменилась к лучшему. При грамотном подходе существующие вопросы  вполне успешно решаются.

Михаил Орда, Председатель Федерации профсоюзов Беларуси: "Эта линия нашего государства, которая взята на модернизацию существующих традиционных предприятий, обновление линейки промышленных товаров, которые мы производим, которые сегодня востребованы. Они дают возможность предприятиям хорошо, устойчиво работать. А если есть устойчивая работа,  есть заработная плата и соответственно занятость у людей. Это самое главное. Люди это понимают и поддерживают".

Михаил Орда отметил, что в связи с пандемией и ограничительными мерами  в некоторых странах сегодня ряд белорусских предприятий испытывает определенные экономические сложности. Поэтому федерация приняла решение  о создании касс взаимопомощи. Из них выплачивается материальная помощь  наиболее нуждающимся работникам, которые в силу сложившейся ситуации  перешли на неполное рабочее время или ушли в социальный отпуск. Всего за этот период оказана помощь людям  на сумму более 9 миллионов рублей.

 
 
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Председатель Федерации профсоюзов Беларуси сегодня посетил  Лидагропроммаш. Курс  на сохранение промышленных предприятий и их модернизацию  доказал свою...
 
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