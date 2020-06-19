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Сохранение и модернизация промышленных предприятий. Михаил Орда посетил Лидагропроммаш
19.06.2020 20:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПредседатель Федерации профсоюзов Беларуси сегодня посетил Лидагропроммаш. Курс на сохранение промышленных предприятий и их модернизацию доказал свою эффективность. Такое мнение сегодня высказал Михаил Орда в Лиде. Еще 5 лет назад завод был в непростой ситуации: дефицит оборотных средств, сложности со сбытом продукции. Как результат невысокая заработная плата. Сейчас положение дел кардинально изменилось. На предприятии провели реструктуризацию финансовой задолженности, обновили линейку продукции, усовершенствовали систему сбыта. И это далеко не одно такое предприятие, где ситуация изменилась к лучшему. При грамотном подходе существующие вопросы вполне успешно решаются.
Михаил Орда, Председатель Федерации профсоюзов Беларуси: "Эта линия нашего государства, которая взята на модернизацию существующих традиционных предприятий, обновление линейки промышленных товаров, которые мы производим, которые сегодня востребованы. Они дают возможность предприятиям хорошо, устойчиво работать. А если есть устойчивая работа, есть заработная плата и соответственно занятость у людей. Это самое главное. Люди это понимают и поддерживают".
Михаил Орда отметил, что в связи с пандемией и ограничительными мерами в некоторых странах сегодня ряд белорусских предприятий испытывает определенные экономические сложности. Поэтому федерация приняла решение о создании касс взаимопомощи. Из них выплачивается материальная помощь наиболее нуждающимся работникам, которые в силу сложившейся ситуации перешли на неполное рабочее время или ушли в социальный отпуск. Всего за этот период оказана помощь людям на сумму более 9 миллионов рублей.
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Председатель Федерации профсоюзов Беларуси сегодня посетил Лидагропроммаш. Курс на сохранение промышленных предприятий и их модернизацию доказал свою...
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