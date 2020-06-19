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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Развитие АПК, социальной сферы и инфраструктуры. В. Андрейченко встретился с коллективом Полоцкого молочного комбината Развитие АПК, ремонт дорог, завершение реконструкции моста через Западную Двину, а также строительство детского сада. На самые разные вопросы сегодня ответил...

Развитие АПК, ремонт дорог, завершение реконструкции моста через Западную Двину, а также строительство детского сада. На самые разные вопросы сегодня ответил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси во время встречи с коллективом Полоцкого молочного комбината. А также Владимир Андрейченко ознакомился с работой самого предприятия. К слову, здесь применяют новейшие методы и технологии в переработке молока. Сырьевая зона - Полоцкий, Миорский и Россонский районы. Задача - работать в полную мощность! В сутки комбинат способен перерабатывать до 500 тонн молока! Продукция экспортируется в 17 стран. Спикер отметил, что после подписания семидесятого указа "О развитии агропромышленного комплекса Витебской области" наблюдается динамика в развитии перерабатывающего предприятия.