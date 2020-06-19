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Развитие АПК, социальной сферы и инфраструктуры. В. Андрейченко встретился с коллективом Полоцкого молочного комбината

19.06.2020 20:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Развитие АПК, ремонт дорог, завершение реконструкции моста через Западную Двину, а также строительство детского сада. На самые разные вопросы сегодня ответил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси во время встречи с коллективом Полоцкого молочного комбината. А также Владимир Андрейченко ознакомился с работой самого предприятия. К слову, здесь применяют новейшие методы и технологии в переработке молока. Сырьевая зона - Полоцкий, Миорский и Россонский районы. Задача - работать в полную мощность! В сутки комбинат способен перерабатывать до 500 тонн молока! Продукция экспортируется в 17 стран. Спикер отметил, что после подписания семидесятого указа "О развитии агропромышленного комплекса Витебской области" наблюдается динамика в развитии перерабатывающего предприятия. 

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Я не скажу, что все вопросы решены, но шаг вперед значительный сделан. По итогам пяти месяцев увеличились объемы промышленной продукции на 15 процентов, сельскохозяйственной продукции. И самое главное, что предприятие не остановилось во время этой пандемии, они в два раза увеличили объемы поставок на экспорт".

Тамара Вавулинская, главный технолог Полоцкого молочного комбината: "На данный момент у нас производство разделено на две части. Это выработка сухого молока и масла и цельномолочной продукции. Предприятие постоянно модернизируется, происходит усовершенствование в технологических вопросах, в инженерных".

 
 
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Развитие АПК, ремонт дорог, завершение реконструкции моста через Западную Двину, а также строительство детского сада. На самые разные вопросы сегодня ответил...
 
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