В Молодечно при потасовке у омоновца в руках заметили пистолет. Что это было?

Источник материала: Tut.by

В центре Молодечно во время «цепи солидарности» 19 июня произошла потасовка горожан с сотрудниками ОМОН. В какой-то момент в руке у одного из правоохранителей заметили предмет, похожий на пистолет. TUT.BY разбирался, что произошло.



Фото: Настасья Уткина, «Рэгіянальная газета»

Что произошло?

Потасовка людей в «цепи солидарности» и сотрудников ОМОН произошла на перекрестке улиц Великий Гостинец и Богдана Хмельницкого.

На месте работали журналисты местного издания «Рэгіянальная газета».

Фотограф Анастасия Уткина сделала снимок, на котором можно рассмотреть предмет, похожий на пистолет. Она рассказала TUT.BY, как развивались события.

— Мы вдвоем с еще одним корреспондентом находились рядом. Милиционер и два сотрудника ОМОН за несколько минут до задержания остановились прямо рядом с нами. Ничего не говорили. Потом один из сотрудников, который стоял ближе к парню с желтым рюкзаком, кивнул другому. Они тут же подбежали к парню, стали хватать его и волочь в автобус. Люди бросились его спасать, но из автомобиля выбежали сотрудники ОМОН, подбежали милиционеры.

Момент потасовки, снятый со стороны, есть на этом видео.

Одного парня на перекрестке сотрудникам удалось задержать — это 24-летний житель Молодечно Николай Алейник. Второго — не задержали, омоновцев оттеснили люди.

По поводу оружия девушка говорит так:

— Омоновец достал пистолет, когда второй парень уже начал отползать, не могу сказать иначе, от места задержания… Оружием он не воспользовался, но люди отошли на метр дальше от буса. Потом все сотрудники ОМОН, милиции и мужчина в гражданском запрыгнули в машину и уехали.

На 20-й секунде видно, что сотрудник ОМОН как будто достает оружие из кобуры.

Отозвались и другие очевидцы потасовки. Житель Молодечно Николай пришел в «цепь солидарности» с семьей. Рассказывает, что стоял в нескольких метрах от парня, которого задержали. Оружие у сотрудника в руке видел.

— Откуда появилось оружие — точно не скажу, из кобуры он его достал или нет. Когда сотрудники уехали, люди потом это обсуждали, что пистолет был в руках.

Брат задержанного парня Юрий Алейник рассказал, что сейчас Николай находится в изоляторе в Молодечненском РОВД.

— Он там со вчерашнего вечера. Разрешили оставить передачу. Что именно ему предъявляют, не говорят — сказали только, что суд в понедельник.

Юрий Алейник обратился в Следственный комитет Молодечно и в местный РОВД — требует провести проверку по факту задержания мирного гражданина и проверить, на каком основании при этом использовалось оружие.

Это правда пистолет?

Источник TUT.BY, знакомый со сферой, отмечает, что качество изображения плохое. По его мнению, сразу идентифицировать предмет как табельное оружие МВД нельзя.

— У них штатное оружие — пистолет Макарова, а они все вороненые, темные. Возможно, это некий брак или искажение по цвету/свету и он просто выглядит светлым. Но хват руки бойца — обратите внимание, указательный палец лежит вдоль, не на спусковом крючке. Так учат правильно носить пистолет, пока он не приведен в боевое состояние. Так действительно правильно обращаться с оружием во избежание случайного нажатия. То, как он держит оружие, говорит, что он не готов стрелять, а только извлек/извлекает, или, наоборот, готов убрать в кобуру. Упрощенно схема применения табельного такая: извлек, снял с предохранителя, передернул затвор, предупредил о применении, дальше уже по обстановке.

Применение сотрудниками органов внутренних дел физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники прописано в законе Республики Беларусь «Об органах внутренних дел».

В МВД уточнили, что пистолет не использовался, он предположительно выпал из кобуры, после чего ОМОНовец вернул его на место.